¿Te han suspendido la cuenta de WhatsApp? ¡Atención! Muchas personas descargan demasiadas aplicaciones en sus dispositivos desde el primer día de uso; sin embargo, algunas de ellas tienden a causar daño a tu terminal. ¿Por qué sucede? ¿Qué debo hacer? Aquí te lo explicamos.

Resulta que ciertas apps que se encuentran en Google Play, en su mayoría, cuentan con contenido malicioso o tienden a solicitarte permisos para acceder a tu galería de fotos, videos, contactos e incluso a tus mensajes de WhatsApp. Esto te puede traer consecuencias graves.

La aplicación ha decidido publicar en su página oficial que algunos programas que instales en tu smartphone pueden dañar tus conversaciones y, como consecuencia de ello, te podría banear o suspender la cuenta temporalmente. ¿Cuáles son estas apps?

LAS APLICACIONES QUE PODRÍAN SUSPENDER TU WHATSAPP

WhatsApp explica que “si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial”.

Asimismo detalla que si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, podrías perder tus conversaciones de por vida. ¿Cuáles son estas apps?

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Chats Whats

Messenger for WhatsApp

WhatsApp Plus es una de las aplicaciones más descargadas por varios usuarios debido a que ofrece la características de cambiar de color a tus conversaciones. (Foto: WhatsApp)

Por otro lado, WhatsApp detalla además que estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan sus Condiciones del servicio. “La app no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, precisa.

Así que ya lo sabes, es mejor prevenir y, en lugar de obtener mejores beneficios, puedas optar por una aplicación segura y sin modificaciones.

