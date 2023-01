WhatsApp Plus es un programa de mensajería instantánea muy similar a WhatsApp Messenger, de hecho es lo mismo, solo que cuenta con un mayor nivel de personalización y funciones adicionales que la propia aplicación oficial de Meta todavía no ha implementado en su servicio.

Por ejemplo: con la versión de WhatsApp Plus puedes habilitar un modo avión para impedir que te lleguen mensajes sin desinstalar el APK; esconder la palabra “Escribiendo...” cuando le respondes a tus contactos; descargar y ver estados sin que lo sepan, etc., sin embargo, en esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco para que todos tus amigos piensen que no utilizas WhatsApp durante muchos días, ¿Cómo? congelando la “hora de última conexión”.

Así puedes congelar la hora de última conexión en WhatsApp Plus

Es importante aclarar que antes de descargar o instalar el APK de WhatsApp Plus, primero debes realizar una copia de seguridad de WhatsApp Messenger y luego desinstalar el aplicativo, de lo contrario, Meta detectaría que utilizas una versión no oficial y podría banear tu cuenta de forma temporal o permanente. Para hacerlo, ingresa a los “Ajustes” > “Chats” > “Copia de seguridad” > “Guardar”.

Primero, ingresa al APK y toca el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Ahora, oprime en el apartado que dice “Plus configuraciones”.

El siguiente paso es acceder en la opción denominada “Privacidad y seguridad”.

Finalmente, activa el interruptor “Congelar Últ. vez”.

Recuerda que la hora será la misma que figure en tu celular.

Descargar WhatsApp Plus V23.20: última versión APK

Descarga el APK de WhatsApp Plus V23.20 presionando en el siguiente enlace .

. Entra al gestor de “Archivos” de Android > “Almacenamiento interno” > “Descargas” (Download).

Ubica y oprime en el archivo APK > se desplegará una ventana emergente indicando que debes darle los permisos para instalarlo, toca en “Configuración”.

Activa el interruptor “Permitir desde esta fuente” > retrocede e instala el programa.

Busca la aplicación de WhatsApp Plus> púlsala por unos segundos y aprieta en “Info. de la aplicación”.

Desplázate hacia abajo y en la sección “Permisos de la app” concédele todos los permisos a WhatsApp Delta (recomendable) sino los accesos que solo piensas utilizar.

Los pasos para impedir que tu expareja te llame por WhatsApp

Entra a WhatsApp Plus .

. Ahora, abre el chat de tu pareja o el de la persona que no quieres recibir sus llamadas o videollamadas.

El siguiente paso es presionar sobre la foto de perfil de ese contacto.

Se desplegarán algunas opciones, oprime la que dice “No hay llamadas”.

Finalmente, escoge la notificación que a tu expareja le aparecerá cuando te llame, pueden ser las siguientes: “No hay señal”, “Estás ocupado” o “(x persona) está en una llamada”.

