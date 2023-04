No caben dudas de que WhatsApp se ha convertido en una las aplicaciones más usadas por los usuarios; sin embargo, si ya llevas un buen tiempo usando esta herramienta de mensajería, es posible que el espacio en tu dispositivo móvil se reduzca cada vez más, ya que se almacenan videos, fotos y todo tipo de contenido en cada chat.

En ese sentido, si lo que buscas es ahorrar espacio en tu móvil, una de las soluciones es eliminar todas las imágenes de un chat de WhatsApp que ya no utilices o de un contacto que hayas bloqueado, de esta manera, podrás ganar mayor almacenamiento sin necesidad de deshacerte de tus apps o herramientas favoritas. Aquí te explicamos el paso a paso que debes seguir.

Así puedes borrar todas las fotos de un chat de WhatsApp

Con el fin de ahorrar espacio en tu iPhone, puedes eliminar todas las imágenes de un chat de WhatsApp que ya no uses o que simplemente no necesites ver ese contenido. Te explicamos una opción sencilla para que lo lleves a cabo.

Primero, entra a la app de WhatsApp.

De inmediato, accede a los “Ajustes”.

Luego, elige la opción “Almacenamiento y datos”.

Tras esto, selecciona “Administrar almacenamiento”.

Aquí te aparecerá una lista con todos los chats de WhatsApp.

Escoge el que desees para eliminar su contenido.

Una vez dentro, podrás seleccionar y borrar videos y fotos.

Puedes aprovechar para eliminar otras imágenes de chats que ya no uses. Finalmente, notarás la diferencia cuando tengas más espacio en tu dispositivo móvil.

