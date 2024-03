La mayoría de usuarios suele pedir un número telefónico o que le muestren el código QR de WhatsApp Messenger para que agreguen a alguien como contacto y empiecen a chatear con esa persona, sin embargo, hoy te enseñaré una manera diferente de comenzar a comunicarte con alguien, pues aprenderás a crear un enlace de tu cuenta. El truco funciona en perfiles normales o empresas (WhatsApp Business) y será de mucha utilidad para simplificar el proceso de interacción entre dos o más personas, pues ya no se agregarán porque con el enlace accederás directamente a la conversación. Lo mejor de todo es que si deseas obtener el link de tu cuenta no descargarás aplicaciones de terceros o programas alterados (no oficiales).

Así puedes crear un enlace de tu cuenta en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store. Ahora, accede a cualquier conversación personal o grupal, de preferencia un bloc de notas.

Aquí escribe lo siguiente: “ https://wa.me/ “ y seguidamente el prefijo de tu número.

“ y seguidamente el prefijo de tu número. Por ejemplo: en Perú quedaría de la siguiente manera “ https://wa.me/51999888777 ”, sin las comillas por supuesto.

”, sin las comillas por supuesto. Finalmente, comparte el enlace en tus redes sociales favoritas.

Aquí te dejo más notas interesantes de WhatsApp

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

Síguenos en nuestras redes sociales: