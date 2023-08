Aunque millones de personas prefieren activar el modo oscuro de WhatsApp para evitar la fatiga ocular, otro importante grupo todavía utiliza el tema claro de la referida plataforma de mensajería instantánea, este se caracteriza por tener un fondo blanco y la “barra de color verde” en la parte superior de la interfaz principal, ¿Te gustaría eliminarla? es algo que en Mag te explicaré a continuación.

Millones de usuarios reportaron que la barra verde le quita modernidad, estilo y hace poco atractiva a la versión del aplicativo para Android. Hasta la presente fecha todavía no la retiran y en las últimas actualizaciones solo modificaron la interfaz de usuario cambiando las pestañas “Chats”, “Novedades” (ex estados), “Comunidades” y “Llamadas” de la parte superior a la inferior.

Es así como WhatsApp para Android llegó a parecerse mucho a la versión actual de iOS, no obstante, en el programa beta cumplieron con las peticiones de los cibernautas y por fin retiraron la barra verde, además, incluyeron el nuevo ícono de tu foto de perfil, la cual acompañará a la cámara y herramienta lupa.

Así puedes eliminar la barra de color verde en WhatsApp

Primero, tienes que descargar la versión beta 2.23.18.18 de WhatsApp para los usuarios de Android .

. Para hacerlo entra a la Google Play Store y busca “WhatsApp” > accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces haz clic en el siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces haz clic en el siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar el programa.

Ingresa a la aplicación (es la misma, pero convertida a beta).

Como puedes observar, la barra de color verde ha sido retirada y ahora es visualmente más moderna.

Así se ve la aplicación sin la barra de color verde. (Foto: WabetaInfo)

Cómo saber si un contacto de WhatsApp te silenció

Determinar si un contacto de WhatsApp te ha silenciado puede ser un desafío directo, ya que la aplicación no proporciona una notificación explícita para ello. Sin embargo, existen ciertas señales que te pueden dar una idea.

Si solías recibir respuestas rápidas de ese contacto y, de pronto, estos mensajes se vuelven mucho más lentos o inexistentes, esto podría ser un indicio de que te han silenciado.

Si ya no puedes ver las actualizaciones de estado de ese contacto, podría ser que te haya silenciado. Sin embargo, esto no es una prueba definitiva, ya que algunos usuarios eligen no compartir sus actualizaciones de estas historias con todos sus contactos.

Si la hora de última conexión de ese contacto no es visible para ti, es posible que te hayan silenciado.

Si notas que la foto de perfil o la información personal de ese contacto cambian y no puedes ver los cambios, podría indicar que te han silenciado.

Recuerda que estas señales no son definitivas y podrían tener otras explicaciones. No obstante, podrás darte una idea de si te silenciaron o no.

