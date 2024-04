Chatear a través de WhatsApp Messenger se ha convertido en una actividad que realizas a diario para comunicarte con tus amigos, familiares y compañeros del trabajo, sin embargo, alguna vez te has preguntado cuántos mensajes has enviado o recibido por tus conversaciones personales y grupales, nadie se dedica a contabilizarlos, por fortuna, la referida aplicación perteneciente a Meta tiene una función denominada “Estadísticas” que se encarga de registrar la cantidad exacta de textos, imágenes, videos, audios, documentos, etc., que has compartido y recibido, ¿Quieres saber cómo acceder a esta información? A continuación te brindaré todos los detalles. Antes de comenzar, es necesario aclarar que WhatsApp solo cuenta los mensajes cuando has estado usando tus datos móviles, será de mucha utilidad para controlar tu tiempo en la app y liberar espacio de almacenamiento.

Así puedes saber cuántos mensajes has enviado y recibido por WhatsApp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo y accede en el apartado “Almacenamiento y datos”.

Busca y oprime la sección denominada “ Uso de datos ”.

”. WhatsApp te va a mostrar la cantidad total de GB que has gastado desde que usas la app en ese teléfono.

Encuentra el título “ Mensajes ” y debajo vas a ver la cantidad exacta de mensajes (incluyendo archivos) enviados o recibidos.

” y debajo vas a ver la cantidad exacta de mensajes (incluyendo archivos) enviados o recibidos. ¿Quieres volver a cero todo? Aprieta el botón “Reiniciar estadísticas”.

