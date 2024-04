¿Quieres descargar el sticker animado del personaje de moda? El popularmente conocido como “mapache Pedro” se ha convertido en el animalito más compartido en las últimas semanas, no solo porque se escucha de fondo la canción de la italiana Raffaella Carrá, sino que en el video de menos de 15 segundos se aprecia al también llamado “oso lavador” bailando al ritmo de cada beat. Tanto así que usuarios no dudaron en compartir su contegioso movimiento en Instagram, Facebook y ahora ha llegado a WhatsApp en forma de pegatina. Es por esa razón que hoy te voy a dar el truco para que puedas obtenerlo sin limitaciones en tu celular Android o iPhone. Eso sí, es necesario usar un programa de terceros que no intervendrá en tus conversaciones.

Cómo descargar el sticker animado del “mapache Pedro” en WhatsApp

Lo primero será descargar la aplicación Sticker.ly

Puedes bajarla desde las tiendas de Google Play o iOS Store . No hay limitaciones en cuanto a marcas.

o . Una vez que ya lo tengas en tu móvil, solo queda ingresar a la app.

Dale los permisos correspondientes para activar las notificaciones.

WHATSAPP | De esta manera podrás usar el buscador para encontrar ese sticker que tanto deseas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque antes deberás usar tu cuenta de Google para poder acceder a las pegatinas.

Cuando te encuentres dentro solo queda ir a la barra de búsqueda .

. Solo escribe “mapache Pedro” o “Pedro Pedro Pedro”.

Sticker.ly te brindará una serie de resultados. Elige el pack que más te guste y donde se encuentre el divertido animalito bailando.

WHATSAPP | Si lo que deseas es tener al "Mapache Pedro" con audio en WhatsApp, entonces usa Sticker.ly. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora solo presiona en el ícono de WhatsApp y cargará una publicidad.

y cargará una publicidad. Deja que termine de reproducir y nuevamente anda a “Añadir” .

. Cuando culmine el proceso, anda a la app de mensajería rápida, y encontrarás todo el pack de stickers .

. Solo debes buscar el del “mapache Pedro” y listo. Ya podrás usarlo en tus chats de WhatsApp.

Cuatro trucos útiles de WhatsApp

Síguenos en nuestras redes sociales:

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.