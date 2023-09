Quedarse sin almacenamiento en WhatsApp puede ser un problema frustrante que no solo afecta la funcionalidad de la aplicación y la capacidad de tu dispositivo móvil, sino que te limita a descargar contenido que te envían en la app. En ese sentido, si no sueles administrar los mensajes, fotos, videos y archivos compartidos, estos pueden ocupar rápidamente una gran cantidad de espacio en tu teléfono, lo que podría volverse en un gran inconveniente.

Asimismo, la falta de espacio en WhatsApp también puede provocar que la app no funcione como es debido, esto generaría que se cierre, no carguen los chats, no te permite guardar stickers, además de ralentizar tu dispositivo móvil. Ante esto, te comparto en MAG algunas soluciones que puedes intentar ya mismo.

Cómo aumentar el espacio en WhatsApp

Para ahorrar espacio en WhatsApp y mantener tu dispositivo móvil funcionando de manera más eficiente, sigue estas recomendaciones:

Utilizar WhatsApp Web : Si sueles enviar y recibir muchos archivos multimedia, puedes considerar usar WhatsApp Web en tu computadora. Esto puede ayudar a mantener limpio el espacio de almacenamiento de tu dispositivo móvil.

: Si sueles enviar y recibir muchos archivos multimedia, puedes considerar usar WhatsApp Web en tu computadora. Esto puede ayudar a mantener limpio el espacio de almacenamiento de tu dispositivo móvil. Administrar descargas automáticas : WhatsApp tiende a descargar automáticamente fotos y videos que te envían. Puedes cambiar esta configuración y decidir qué tipo de contenido deseas que se descargue automáticamente o si prefieres descargarlo manualmente. Para ello entra en los tres puntos > Ajustes > Almacenamiento y datos > Descarga automática.

: WhatsApp tiende a descargar automáticamente fotos y videos que te envían. Puedes cambiar esta configuración y decidir qué tipo de contenido deseas que se descargue automáticamente o si prefieres descargarlo manualmente. Para ello entra en los tres puntos > Ajustes > Almacenamiento y datos > Descarga automática. Limpiar el almacenamiento en WhatsApp : WhatsApp incluye una función que te muestra qué chats y grupos están ocupando más espacio en tu dispositivo. Puedes revisar esto y eliminar contenido innecesario directamente desde la aplicación. Entra en la pestaña Chats > toca en los tres puntos verticales > Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

: WhatsApp incluye una función que te muestra qué chats y grupos están ocupando más espacio en tu dispositivo. Puedes revisar esto y eliminar contenido innecesario directamente desde la aplicación. Entra en la pestaña Chats > toca en los tres puntos verticales > Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Eliminar mensajes multimedia : WhatsApp te permite ver todos los archivos multimedia compartidos en un chat específico. Puedes eliminarlos para liberar espacio, pero ten en cuenta que esto también borrará estos archivos para todos los participantes de la conversación.

: WhatsApp te permite ver todos los archivos multimedia compartidos en un chat específico. Puedes eliminarlos para liberar espacio, pero ten en cuenta que esto también borrará estos archivos para todos los participantes de la conversación. Eliminar chats y mensajes innecesarios : Revisa tus chats y elimina los mensajes, fotos y videos que ya no necesitas. La app cuenta con una opción para borrar mensajes individualmente o una conversación completa.

: Revisa tus chats y elimina los mensajes, fotos y videos que ya no necesitas. La app cuenta con una opción para borrar mensajes individualmente o una conversación completa. Actualizar WhatsApp : Asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada. Las actualizaciones a menudo incluyen correcciones de errores y mejoras de rendimiento que pueden ayudar a optimizar el uso de espacio.

: Asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada. Las actualizaciones a menudo incluyen correcciones de errores y mejoras de rendimiento que pueden ayudar a optimizar el uso de espacio. Limpiar regularmente la caché de la aplicación : Dependiendo de tu sistema operativo, puedes borrar la caché de WhatsApp en la configuración de tu móvil para liberar espacio adicional.

: Dependiendo de tu sistema operativo, puedes borrar la caché de WhatsApp en la configuración de tu móvil para liberar espacio adicional. Almacenar multimedia en una tarjeta SD : Si tu smartphone permite el uso de una tarjeta SD, puedes configurar WhatsApp para que almacene las fotos o videos en la tarjeta en lugar de la memoria interna.

: Si tu smartphone permite el uso de una tarjeta SD, puedes configurar WhatsApp para que almacene las fotos o videos en la tarjeta en lugar de la memoria interna. Eliminar backups antiguos: WhatsApp crea copias de seguridad periódicas. Si tienes copias de seguridad antiguas que ya no necesitas, puedes borrarlas desde la configuración de la aplicación.

Recuerda seguir los trucos que más se acomoden a tus necesidades, de esta manera no solo ahorrarás espacio, sino que te resultará más práctico de lograr.

