WhatsApp no solo es la aplicación más utilizada en los dispositivos Android y iPhone, sino que algunos usuarios siempre gustan de ver sus conversaciones con mayor tamaño en WhatsApp Web desde una PC o laptop. Sin embargo, ¿es posible abrir nuestros chats desde el navegador sin necesidad de instalar alguna app?

Si tu celular no te permite instalar WhatsApp con normalidad, entonces tienes este increíble truco que te ayudará bastante a que no pierdas comunicación. Desde ahora puedes tener WhatsApp Web en tu dispositivo móvil de forma rápida y sencilla, lo mejor de todo es que no hay necesidad de tener que instalar alguna APK.

Eso sí, lo mejor siempre será que uses el navegador de tu preferencia. En ningún momento esto cambiará y así podrás continuar chateando con tus amigos.

Cómo abrir WhatsApp Web en tu celular Android o iPhone

Lo primero será abrir tu navegador de preferencia en tu celular.

Luego vas a ir a la siguiente dirección de WhatsApp Web: https://web.whatsapp.com/

Cuando hayas ingresado, deberás ir a la esquina del navegador.

Con ello podrás visualizar una nueva barra, desplázate hacia abajo y busca en “Ver como la PC” o “Solicitar sitio para ordenadores”.

Cuando hayas activado ese botón, deberás actualizar la página.

Con ello ya podrás visualizar con total normalidad WhatsApp Web sin que te aparezca que uses la app para celulares.

Lo mejor de todo es que puedes iniciar sesión con solo escanear el código QR.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

