WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada en todo el mundo, brinda a sus usuarios la posibilidad de escanear un código QR y poder acceder a todos los mensajes desde una PC; sin embargo, quienes usan WhatsApp Web tienen que lidiar con ciertas complicaciones. Una de ellas es que las notificaciones suenan en el teléfono, mas no en el ordenador.

Si bien la app está llena de trucos que facilitan la experiencia de recibir documentos, fotos, videos o gif’s, las complicaciones pueden suceder en cualquier momento y es aquí donde es buena idea conocerlos.

Uno de los problemas más habituales de WhatsApp Web es que no lleguen las notificaciones. La primera vez que uses la app en un navegador se te mostrará un aviso para que actives las notificaciones. Una vez hecho, recibirás una alerta cada que alguien te escriba, tal cual sucede en el móvil. Si no te están llegando, es posible que tengas las notificaciones desactivadas en el navegador.

Aquí te explicamos paso a paso cómo solucionarlo.

En el navegador, pulsa en el icono del candado para abrir las opciones de la página web.

En el apartado de Notificaciones, asegúrate de que está marcado como Permitir.

Si está activo, asegúrate de que está desactivado el Asistente de concentración de Windows u opciones similares que desactiven las notificaciones temporalmente.

