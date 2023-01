Como parte de los avances por el “modo multidispositivo” de WhatsApp, los usuarios de iOS y Android ya son capaces de utilizar WhatsApp Web y Desktop sin depender de los teléfonos inteligentes, significa que todavía podrán seguir chateando en las referidas versiones así los celulares estén sin conexión a internet o apagados, algo que anteriormente era imposible porque las cuentas se cerraban de inmediato.

Debido a que el modo multidispositivo aún se encuentra en la etapa final de desarrollo, es normal que la función presente ciertos errores, como por ejemplo: que los chats antiguos de WhatsApp Web tarden varios minutos en cargar, ¿Quieres evitarlo? Desde Mag te enseñaremos un sencillo truco para que el contenido de las conversaciones aparezcan al instante.

Así puedes hace que los chats antiguos de WhatsApp Web carguen más rápido

Tras la implementación de la herramienta multidispositivo, los usuarios han reportado que los chats antiguos de WhatsApp Web tardan muchos minutos en cargar, algo que no sucedía antes de haber lanzado dicho modo. ¿Por qué ocurre esto? simple, porque como la plataforma ya no depende de tu teléfono, ahora tiene que sincronizar toda la información por su propia cuenta, algo que tomaría mucho tiempo. Hay un truco para que la espera no sea eterna, es el siguiente:

Primero, corrobora que WhatsApp Messenger no tenga actualizaciones en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

Antes de ingresar a WhatsApp Web (escaneando tu código QR), entra a la app de WhatsApp en tu celular.

(escaneando tu código QR), entra a la app de WhatsApp en tu celular. Ahora, busca esa conversación antigua de la persona con quien deseas hablar a través de la versión web.

Envíale cualquier mensaje, ya sea de texto, un emoji, foto, video, etc.

El siguiente paso es presionar el ícono de los tres puntos en la interfaz principal (arriba a la derecha) > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo”.

Finalmente, escanea el código QR y ese chat ya no tardará en cargar porque recientemente hubo actividad.

¿Qué es un Proxy en WhatsApp?

Básicamente, es un puente de conexión que actúa como intermediario entre dos sistemas informáticos, como por ejemplo: el navegador de tu teléfono y la propia red de Internet. Se podría decir que son servidores configurados por voluntarios y organizaciones dedicados a ayudar a que las personas se comuniquen de forma libre y segura.

¿Cómo activar el Proxy en WhatsApp?

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Presiona sobre los “Ajustes” y luego en el apartado que dice “Almacenamiento y datos”.

Desplázate hacia abajo y toca sobre la opción “Proxy”.

Activa el interruptor “Usar proxy”.

Finalmente, oprime en “Establece el proxy” y añade la dirección del mismo.

Listo, guarda los cambios y te tendrá que aparecer un punto de color verde.

