Hace tres meses, aproximadamente, WhatsApp sorprendió a todos los usuarios de la versión Beta tras la llegada de la herramienta “Escucha global”, la cual te brinda la posibilidad de reproducir una nota de voz afuera de un chat o desde la interfaz principal de la referida plataforma, quiere decir que si alguien te envía un audio y lo quieres escuchar sin que se corte mientras te vas a otras conversaciones a seguir chateando, sí vas a poder hacerlo. Toma nota y descubre cómo habilitar esta función que te ahorrará mucho tiempo.

Cómo se recuerda, todas las nuevas herramientas que WhatsApp piensa añadir en su aplicativo siempre pasan por la versión Beta, un programa de prueba en donde los usuarios llamados beta tester, disfrutan de las nuevas opciones antes que sean lanzadas de manera oficial en la app nativa de WhatsApp, esto siempre y cuando el público las apruebe.

CÓMO HABILITAR LA FUNCIÓN ESCUCHA GLOBAL DE WHATSAPP

Por más de tres meses la escucha global ha estado disponible únicamente en la versión beta de WhatsApp para dispositivos iOS y Android , ahora, ya es una realidad y oficialmente ha llegado a los más de 5 mil millones de usuarios que la app tiene por todo el mundo. ¿Cómo funciona? Para ser breves, al reproducir una nota de voz podrás salir de ese chat y esta no se detendrá, sino que aparecerá en la parte superior de la pantalla y desde aquí podrás pausarlo, reanudarlo o eliminarlo. En caso sean varios audios en fila se reproducirán todos automáticamente; aprende a habilitar esta función de la siguiente manera:

Primero, abre la Google Play de Android o App Store de Apple, la tienda de aplicaciones oficiales de cada sistema operativo.

Presiona la barra de búsqueda y escribe “ WhatsApp Messenger ”.

”. Te saldrá la aplicación, verifica que no tenga actualizaciones pendientes, caso contrario te aparecerá el botón de “Actualizar”, tócalo.

Listo, eso sería todo. La función “escucha global” se habilitará automáticamente, no tendrás que realizar ajustes en el aplicativo de mensajería. Cuando te llegue un mensaje de voz reprodúcelo y sal de la conversación para que veas los nuevos cambios. En caso no te aparezca la herramienta, no te preocupes, las actualizaciones siempre se despliegan paulatinamente por todo el mundo, es probable que tarde unos minutos, horas o tal vez días.

