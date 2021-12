Windows es sin duda uno de los mejores sistemas operativos para computadoras y portátiles, pues el referido software ha sido desarrollado por la gigante tecnológica Microsoft, sin embargo, en algunas ocasiones este presenta ciertos problemas, ya sean internos o porque casualmente has apretado una combinación de teclas que ha alterado su funcionamiento. Uno de los casos más comunes es el de la pantalla de cabeza o que ha girado, ¿No sabes cómo arreglarlo? aquí te brindamos la solución definitiva.

Muchos portales te ofrecen la siguiente solución: presionar simultáneamente las combinaciones Control + Alt + las flechas , pues con la flecha arriba Windows volvería a su forma predeterminada, abajo la pantalla giraría 180°, a la izquierda se pondría en vertical y giraría 90°, y a la derecha rotaría 270° quedando en vertical, no obstante, en la mayor parte de los equipos no funciona este método, compruébalo tu mismo en la pantalla de tu escritorio y quizá no haya ningún cambio.

QUÉ HACER CUANDO LA PANTALLA DE TU PC WINDOWS ESTÁ DE CABEZA

Primero, ubícate en una parte vacía del escritorio Windows y haz clic derecho con el mouse.

Se abrirá una mini ventana con varias opciones.

Entra en ‘Configuración de la pantalla’.

Busca el apartado ‘Orientación de la pantalla’ y selecciona la que dice ‘Horizontal’.

Te aparecerá un aviso con una cuenta regresiva de 5 segundos preguntándote si quieres conservar los cambios, acéptalo, de lo contrario la pantalla se volverá a voltear.

Listo, todo habrá regresado a la normalidad.

En caso abras la ‘Configuración de pantalla’ y no encuentres la sección ‘Orientación de la pantalla’, escribe el nombre de esta opción en la barra de búsqueda.

Cómo arreglar tu teclado en caso escribas y abra otras funciones

En tu escritorio presiona la lupa que se ubica en el extremo inferior izquierdo.

Luego, escribe e ingresa a ‘Panel de Control’.

Ahora, aprieta sobre la sección ‘Accesibilidad’.

En la parte izquierda haz clic en ‘Teclado’.

Todas las casillas deben estar desactivadas, a excepción de la que dice: ‘Usar el dispositivo sin un teclado físico’.

Cuando se active te aparecerá un teclado virtual en la pantalla, solo ciérralo y el teclado de la PC o laptop volverá a funcionar.

Para omitir todos estos pasos, pulsa las combinaciones Windows + CTRL + O.

