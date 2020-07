Xiaomi sigue realizando no solo lanzamiento, sino que poco a poco está actualizando varios de sus dispositivos alrededor del mundo. Su nueva capa de personalización MIUI 12 ya se encuentra lista y una gran cantidad de smartphones de la marca está a punto de recibirlo. ¿Cuál de todos tienes?

Con MIUI 12 los dispositivos Xiaomi ya cuentan con un cajón de aplicaciones, algo que muchos querían tener desde un inicio. Pero no solo eso, sino que además trae nuevos widgets y hasta una nueva barra de notificaciones muy similar a la de iOS 14.

Por otro lado, otras mejoras de MIUI 12 de Xiaomi está la mejora del “modo oscuro” en sus terminales, específicamente oscureciendo las apps de terceros que, en la mayoría de casos, no cuentan con dark theme de manera nativa.

También Xiaomi agrega los fondos de pantalla animados, función always on para la pantalla apagada, multitarea con la capacidad de fijar elementos como ventanas flotantes, etc. ¿Cuándo llegará a mi dispositivo? Aquí el listado de agosto.

¿Tu celular se encuentra en la lista? Conoce cuáles son los dispositivos que tendrán MIUI 12. (Foto: Xiaomi)

CELULARES XIAOMI QUE RECIBIRÁN MIUI 12 EN AGOSTO

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi 6 Pro

Redmi Note 5

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi MAX 3

Xiaomi Mi 8 YE

Xiaomi Mi 8 SE

Redmi S2

