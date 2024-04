En el mundo de los celulares de bajo costo, pero que cuentan con las 3B, se encuentran diversidad de marcas y modelos. Una de las propuestas que se ha lanzado en mercado peruano es el Poco X6 Pro de Xiaomi, un terminal que puede resistir varias horas de juego sin que pierda autonomía. Sin embargo, ¿qué tal será el desempeño en otros apartados? ¿Cómo será su cámara o la batería? Tuve la opción de probar el smartphone y por fin tengo la review final de este celular que ha llegado en su color negro.

Ficha técnica del Poco X6 Pro

PANTALLA 6,67 pulgadas

Resolución 1.5K (1.220 x 2.712 píxeles)

AMOLED 120 Hz

Brillo máximo de 1.800 nits

Corning Gorilla Glass 5

Dolby Vision PROCESADOR MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4nm)

GPU: Mali 615 RAM Y MEMORIA INTERNA 8 + 256 GB

12 + 512 GB CÁMARAS TRASERAS Principal: 64 megapíxeles, apertura f/1.7, OIS

Gran angular: megapíxeles, apertura f/2.2

Macro: 2 megapíxeles, apertura f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 megapíxeles BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida de 67 W (cargador incluido) SISTEMA OPERATIVO Xiaomi HyperOS

Android 14 CONECTIVIDAD Doble nano SIM

5G

Bluetooth 5.4

WiFi 6

GPS DIMENSIONES Y PESO 160,45 x 74,34 x 8,25 mm

186 g (plástico)

190 g (cuero vegano) OTROS Protección contra salpicaduras IP54

Lector de huellas bajo la pantalla

Emisor de infrarrojos

Altavoces dobles estéreo

DISEÑO

El Poco X6 Pro de Xiaomi tiene un diseño bastante bonito, pero a la vez controversial. En su color negro, lleva tanto vidrio en la parte delantera y plástico en la trasera, generando que se le impregnen las huellas dactilares demasiado. Esto puede ser un problema recurrente, pero hay dispositivos que suelen doler cuando terminan manchándose, como este. Si bien hay una con textura de cuero vegano, sugiero apostar por ese en caso te lo vayas a comprar.

El terminal mide 160,45 x 74,34 x 8,25 mm y pesa alrededor de los 186 gramos. No es demasiado y se puede manipular con una sola mano. Lo bueno es que Xiaomi le incorpora un case de plástico neutro para que también no se termine poniendo amarillo. Una buena ventaja.

REVIEW | El terminal mide 160,45 x 74,34 x 8,25 mm y pesa alrededor de los 186 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El chasis tiene una bonita característica, pues esta es fría cuando la dejas reposando toda la noche. Allí ubicamos un módulo de cámaras en forma rectangular donde se encuentra la triple cámara y el sensor flash. Mientras que en los frames están los botones de volumen, el jack 3.5, el de encendido y apagado, el puerto USB Tipo-C y la ranura para la NanoSIM.

REVIEW | En su color negro, lleva tanto vidrio en la parte delantera y plástico en la trasera, generando que se le impregnen las huellas dactilares demasiado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en la display, esta es completamente plana y ocupa cerca de 90.1% del total de la fachada, permitiendo que haya un equilibrio entre todo el cuerpo y los frames, los cuales no son demasiado gruesos.

PANTALLA

La pantalla es bastante buena ya que goza con una estructura de Gorilla Glass 5, aunque siempre es buena protegerla con una mica de vidrio. Por otro lado, tiene una textura bastante suave, aunque también se le pegan las huellas dactilares.

Esta es de 6.67 pulgadas y tiene una resolución de 1220 x 2712, logrando, lo que Xiaomi denomina, el 1.5K. Esto genera que el efecto al momento de ver videos o visualizar tu contenido streaming, la colorimetría sea perfecta, logrando que los negros y los blancos estén bien balanceados. Asimismo, no se nota para nada friolenta y las tonalidades están encendidas.

REVIEW | Esta es de 6.67 pulgadas y tiene una resolución de 1220 x 2712, logrando, lo que Xiaomi denomina, el 1.5K. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Incluso, el Poco X6 Pro lleva 120 Hz de tasa de refresco, para que las animaciones suelan tener una velocidad simpática y hasta 1800 nits de brillo, evitando que pierdas tus notificaciones cuando te encuentres en la calle, algo que algunos dispositivos de gama media no consiguen y se quedan estancados incluso con sus 500 nits.

Lo que me ha gustado es la calidez de los colores. Puedes visualizar tus aplicaciones como YouTube o Netflix y no habrá ningún tipo de nublado o ese efecto espejo que suelen brindar algunas pantallas. Los verdes salen bien pintados y el cielo con un celeste precioso, ello sin llegar al falseo de las imágenes.

REVIEW | Incluso, el Poco X6 Pro lleva 120 Hz de tasa de refresco, para que las animaciones suelan tener una velocidad simpática y hasta 1800 nits de brillo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el uso he utilizado los 2160 píxeles para reproducir mi contenido, aunque te recomiendo que siempre emplees una buena conexión a internet para que no haya ningún tipo de paralización. Me ha gustado también la adaptación de la pantalla completa de las aplicaciones.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Xiaomi Poco X6 pro lleva dentro MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un procesador del año pasado que lo dota de buena versatilidad al momento de ejecutar aplicaciones pesadas. Normalmente puede abrir y cerrar apps de forma rápida, sin que haya presencia de algún tipo de pestañeo o que se termine colgando.

Pero no solo es eso, el dispositivo trae en su interior Android 14 con la última capa de personalización de la marca china, estoy hablando de HyperOS, el software que le brinda una serie de características como es el caso de la inteligencia artificial en el apartado fotográfico o mejor performance.

REVIEW | El Xiaomi Poco X6 pro lleva dentro MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Además llega con HyperOS. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que en el mercado peruano se vende la versión de 8 GB y 12 GB de RAM con 256 GB y 512 GB de almacenamiento interno, respectivamente. Suficiente para que puedas almacenar todas las fotos que más te gusten sin que termines por eliminarlas de forma rápida. Eso sí, hay posibilidades de extender la RAM hasta 8 GB más, obteniendo un total de 16.

En el tema de los videojuegos, la experiencia fue más que satisfactoria. En el caso de Genshin Impact, siendo una aplicación netamente pesada, logró superar la calidad gráfica. Pude elevarla hasta el máximo y no hubo ningún tipo de caída. Los píxeles se mantenían acorde y las animaciones las pude subir hasta el máximo y no se generaba ningún tipo de traspié. Los ataques mantenían buen nivel de detalle y no había ese fastidioso retraso o desincronización entre audio y video.

REVIEW | En el caso de Fortnite, los gráficos también se mantenían a tope, aunque siempre es bueno descargar todo para que no haya pestañeos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en el caso de Fortnite, los gráficos también se mantenían a tope, aunque siempre es bueno descargar todo para que no haya pestañeos. Por lo general, al inicio había cierta lentitud, pero el dispositivo logra meter todo su desempeño para que fluya sin problemas. En ese sentido me resultó satisfecho el usar el terminal en 30 fotogramas en calidad muy alta, aunque también puede soportar 60 fotogramas con la calidad alta.

Sobre el tema del calentamiento, hubo sus puntos altos y bajos. Cuando lo sometes a pruebas extremas como los juegos, la temperatura suele irse hasta arriba, llegando incluso hasta los 40 grados, pero luego desciende ni bien cierras el juego, manteniéndose en 34 a 36.

CÁMARAS

En la cámaras del Poco X6 Pro de Xiaomi se encuentran tres sensores en la parte trasera, la primera es de 64 megapíxeles, misma que es capaz de brindarte una estabilización de imagen correcta ni bien saques el celular del bolsillo. Asimismo le acompañan un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Mientras que en la frontal puedes ubicar un lente de 16 megapíxeles.

Cuando disparas con el sensor principal puedes obtener buenos resultados, sin mucha presencia de iluminación intensa que hace que tus fotos no gocen de naturalidad. Por el contrario, las tonalidades suelen tener buena presencia de negros y sobre todo de verdes, siendo intensos en el procesamiento de la foto.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco X6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco X6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Puedes usar tanto el modo automático como emplear el sensor de 64 megapíxeles, mismo que no solo te brinda más detalles, sino que te permite obtener efectos más parejos, sin temor a que salgan movidas. Sin embargo, cuando ya te encuentras al interior de tu casa, observarás que decae un poco la imagen, generando que aparezca el temible ruido.

Asimismo, los colores se vuelven un poco fríos a comparación de un día donde hace demasiado sol. Te recomiendo aquí que trates de usar una buena fuente de luz cuando esté cayendo la noche para que así puedas seguir gozando de tomas sin desperfectos.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco X6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco X6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso del gran angular suele producir buenas imágenes siempre y cuando estés en exteriores. Si bien no ofrece colores intensos, por lo menos se defiende. Incluso, en la noche me ha sorprendido de que las tomas salgan con poco efecto de impacto de luces, algo muy distinto a otros gama media. Sin embargo, el matiz y el frío sí se notan sin necesidad de tocar la nivelación del brillo en las imágenes.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco X6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco X6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Poco X6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el macro, me gustó porque logra activarse de manera automática cuando te acerca a un objeto. Se hará presente un botón en la esquina de tu pantalla para que puedas usarlo sin dificultad. Pero eso sí, la fuente de luz es primordial o no terminará de enfocar el terminal.

La cámara para selfies da resultados más que suficientes, aunque no brinda ese realce especial a tus fotos, por lo menos puedes jugar con la difuminación del fondo para así lograr un bordeado o bokeh sin imperfecciones. Un detalle que me ha llamado la atención es un poco la presencia de maquillaje aún cuando este se encuentra desactivado.

BATERÍA

La batería del Poco X6 Pro es de 5000 mAh, lo que te gustará bastante ya que suele durar entre día y medio a una jornada completa de un día, ello dependiendo de lo que realices en el móvil. Por ejemplo, puedes emplear apps básicas así como registrar algunas fotografías con tus amigos.

En el caso que uses los videojuegos, la energía puede descender bastante, otorgándote cerca de 7 a 8 horas de autonomía, y en si realizas maratones de series, puede llegar hasta las 6 horas dependiendo del brillo que le des al terminal.

REVIEW | La batería del Poco X6 Pro es de 5000 mAh. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que Xiaomi le otorga al Poco X6 Pro un enchufe que viene dentro de la caja. Este es de 67W, con el que puedes tener en menos de una hora el 100% de la batería, mientras que el 50% lo alcanzarás en menos de 30 minutos.

CONCLUSIONES

El diseño del Poco X6 Pro es bastante bueno ya que suele tener cierta curvatura en su chasis, sin embargo, algo que no me ha parecido acertado es que se le impregnen todas las huellas dactilares

Por otro lado, la pantalla arroja buenos niveles de colores, evitando el tan tradicional efecto espejo. Los negros y los blancos logran intensidad.

En el caso del procesador, Xiaomi no decepciona al colocarle el MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Le da versatilidad y velocidad al equipo de gama media, sobre todo en los videojuegos. Además que llegue con HyperOS ya lo pone a tope.

En el tema de las cámaras, creo que es su punto más flojo al no ser estable y generar ciertas imperfecciones. Sería bueno que el Poco X6 Pro pueda actualizarse para solucionar el problema.

El Xiaomi Poco X6 Pro tiene un precio de 1199 soles desde la web de Xiaomi

