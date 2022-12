YouTube es la plataforma favorita por varios para ver videos de todo tipo. Mediante ella no solo puedes chequear recetas, sino también tutoriales, evaluación de algún producto o entretenerte con los programas de stand up.

Sin embargo, algo que muchos detestan es la reproducción automática de los videos. Esto no solo genera a que mires contenido que no está relacionado con tu búsqueda, sino también consume más datos si no estás conectado a una red wifi.

Es por esa razón que hoy te enseñaremos cómo desactivar de por vida la reproducción automática de todos tus videos de YouTube . Lo mejor de todo es que no es necesario tener que instalar alguna app de terceros.

Cómo desactivar la reproducción automática de tus videos de YouTube

Recuerda que todo se encuentra dentro de los ajustes de YouTube y no hay necesidad de mover cielo y tierra en tu celular.

Lo primero será abrir YouTube, ya sea en tu celular Android o iPhone.

A continuación dirígete a tu foto de perfil.

En ese instante deberás sobre Configuración.

Ahora en “Repr. automática”.

Desactívala y listo, nunca más verás más videos no relacionados.

De esa manera también podrás ahorrar datos y batería.

Lo mejor de todo es que se aplica para todos los videos de YouTube y no para uno solo.

De esta manera podrás paralizar de por vida la reproducción automática en YouTube. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Qué significan las letras “CE” de tu celular Android

Al igual que las letras chiquitas o el ícono de un basurero, el “CE” siempre está presente en nuestros celulares:

Las letras “CE” significan Conformité Européene .

. Esto quiere decir que si tu celular tiene esas letras cumplen también con las normas de la Unión Europea.

Asimismo si tu dispositivo Android tiene las letras, puedes alegar o responder frente a casos como explosión de terminales, ocasionen incendios, entre otros.

En cambio, si tu celular no tiene la certificación de “CE”, en caso te ocurra algo, la compañía no podrá responder por el hecho o accidente que se generó en Europa.

Otro detalle que debes saber es que si las letras “CE” están separadas, corresponde a Conformité Européene. Mientras que si están demasiado pegadas, significa China Export.

