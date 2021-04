“100 días para enamorarnos” es la nueva propuesta de Telemundo que estrenó con mucho éxito el primer capítulo el martes 28 de abril en Estados Unidos. Esta telenovela es una adaptación de la exitosa historia argentina que tiene el mismo nombre y se estrenó en 2018. La nueva versión estará protagonizado por Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro.

La telenovela creada por Ricardo Álvarez Canales sigue a dos buenas amigas, Constanza Franco, una abogada muy sofisticada y exitosa, además de madre y esposa; y a Remedios Rivera, también madre y esposa amorosa, pero que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no puede mantener su vida en orden. Ambas mujeres deciden terminar 20 años de matrimonio con sus respectivos esposos.

“100 días para enamorarnos” ha sido una de las series más populares del 2020, desde su estreno en Netflix, estuvo en el Top 10 de series más vistas de la plataforma. Ahora que la segunda temporada ya está disponible, los fanáticos de la historia en Estado Unidos se preguntan cuándo arribará a la señal de Telemundo.

Para Ilse Salas, quien interpreta a Constanza en “100 días para enamorarnos” , su trayectoria se ha visto marcada por varios proyectos que han marcado una pauta tanto en el cine como en la televisión. Es ahora una actriz de renombre local e internacionalmente. Acá traemos 10 propuestas de series y películas en las que Ilse ha participado y de las que han tenido mejor rate entre la audiencia.

10 SERIES Y PELÍCULAS DE ILSE SALAS

10. Locas de amor

Serie de televisión mexicana producida en el 2009 por Carmen Armendáriz y dirigida por Francisco Franco-Alba. (Foto: Twitter)

La serie narra el caso de tres pacientes de un hospital psiquiátrico: Juana, Eva y Sofía. Para su mejoría son incluidas en un “programa piloto” dirigido por el psiquiatra Martín Quijano. Este proyecto intenta reintegrar a las muchachas a la sociedad, sacándolas del psiquiátrico y ubicándolas en un departamento, que las tres deberán compartir.

En este sitio deberán enfrentar problemas cotidianos como conseguir empleo, aprender a convivir con otras personas, sus manías, fobias, temores, sueños, ansiedades y luchar día a día consigo mismas para intentar vivir una vida “normal”, en un mundo que por momentos parece haber enloquecido. El tema central de la serie es la sutil línea que hay entre la locura y la cordura, lo que lleva a preguntarse quién está más loco, los que están dentro de un manicomio o quienes están en el mundo exterior.

9. Dos Lunas

Serie de televisión mexicana producida por Argos Comunicación. Protagonizada por Bárbara Mori y Leonardo Sbaraglia. (Foto: Mundo FOX)

Narra la vida de dos mujeres aparentemente opuestas en personalidad pero idénticas en el físico. Por un lado, Soledad es psicóloga y representa la cordura, el otro personaje, Luna, es una DJ alocada y empedernida, que no tiene límites. Estos personajes nos llevaran a reflexionar sobre la dualidad del ser humano, para descubrir quiénes somos en verdad.

8. Sr. Ávila

Sr. Ávila es una telenovela serial original de HBO Latinoamérica, producida por Lemon Films, escrita por Walter y Marcelo Slavich, grabada en México y transmitida en 43 episodios durante 4 temporadas. La serie fue ganadora del Emmy Internacional de 2017 como mejor serie estelar de habla no inglesa. Fue protagonizada por Tony Dalton y Nailea Norvind.

7. El hotel de los secretos

Es una telenovela mexicana producida por Roberto Gómez Fernández para Televisa en 2016. Es una adaptación de la serie española “Gran Hotel”, escrita por Ramón Campos y Gema R. Neira. Protagonizada por Irene Azuela y Erick Elías, con las participaciones antagónicas de Diana Bracho, Jorge Poza e Ilse Salas.

Trata sobre un joven de origen humilde viaja al Gran Hotel ubicado en las afueras de un pueblo llamado San Cristóbal Tlaxico para visitar a su hermana Cristina, quien se desempeña como supervisora de piso del hotel. A su llegada, Julio descubre que más de un mes después de ser despedido por presunto robo del hotel, nadie sabe nada de ella. Julio decide quedarse y trabajar como mesero para investigar su desaparición. Se hace amigo de Isabel Alarcón, una de las hijas del dueño del hotel Doña Teresa Alarcón.

6. Maldita Tentación

Serie de televisión drama y suspenso psicológico estrenada en el canal de televisión estadounidense Estrella TV el 7 de agosto de 2017. (Foto: Mundo FOX)

El ingeniero Fernando Bonilla vive el fin de semana más intenso de su vida en compañía de Estefanía Braun, una mujer demasiado hermosa e inteligente para ser verdad. Lo que comenzó como un encuentro casual en un sábado al azar entre los pasillos de un supermercado termina en un encuentro desenfrenado de pasión que los consume a ambos hasta el amanecer del día siguiente.

Fernando no es un hombre de infidelidad o secreto, pero este pecado parece estar detrás durante la conversación del desayuno entre ellos, lo que deja en claro que lo que sucedió no es más que un escape de la vida y que todo tiene que volver a la normalidad.

5. Historia de un crimen: Colosio

Es la Primera Temporada de una serie original de Netflix llamada “Historia de un Crimen”, que narra el asesinato del Candidato a la Presidencia de la República Luis Donaldo Colosio Murrieta y su posterior investigación. La temporada fue lanzada conmemorando el 25 Aniversario del magnicidio en Lomas Taurinas, producida por Dynamo, teniendo un total de 8 capítulos. El lanzamiento de ésta fue el día 22 de marzo de 2019, un día antes del aniversario del asesinato. En inglés, la emisión está denominada como Crime Diaries: The Candidate.

En 1994, el candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio muere asesinado. Su viuda, enferma terminal, busca la verdad contra reloj. Basada en hechos reales.

4. Museo

“Museo” , es una película ambientada en los años ochenta e inspirada en hechos reales: uno de los robos más atropellos e ingenuos ocurridos en México, en el que, en la víspera de la Navidad de 1985, dos estudiantes universitarios saquean 140 invaluables piezas del emblemático Museo Nacional de Antropología de México y que luego encuentran imposible de colocar en el mercado.

3. Me estás matando, Susana

Me estás matando, Susana cuenta de forma humorística la historia de amor y desamor entre Eligio y Susana.

Eligio es un actor de teatro que ha recurrido a las telenovelas y los comerciales como medio de vida. Es un típico “macho mexicano”, seductor, infiel, fiestero, desconsiderado, controlador y celoso. Su mujer Susana, por su parte, es una joven escritora española que quiere aprovechar el hecho de haber obtenido una beca por parte de una universidad en Iowa para abandonar súbitamente a Eligio y tener tiempo y tranquilidad para escribir su novela.

Tras investigar sobre su paradero, Eligio decide seguir a Susana a los Estados Unidos, donde la pareja se reconcilia. A partir de ahí, la película muestra las contradicciones entre el amor que Eligio siente por Susana y la idiosincrasia machista que arrastra

2. Cantinflas

Cantinflas es una comedia dramática biográfica mexicana de 2014 dirigida por Sebastián del Amo. Basada en la vida del actor y comediante Cantinflas, la película está protagonizada por Óscar Jaenada como el personaje principal, Michael Imperioli, Ilse Salas, Bárbara Mori, Ana Layevska y Adal Ramones. Se estrenó el 18 de septiembre de 2014 en México. En Estados Unidos fue lanzado el 29 de agosto de 2014. Fue seleccionada como la entrada mexicana a la Mejor Película en Lengua Extranjera en los 87 Premios de la Academia, pero no fue nominada.

Mike Todd tiene nuevas ideas que sacudirán el serio mundo de Hollywood. Mario Moreno es un comediante mexicano que quiere ganar reconocimiento internacional. Por casualidad se convierten en socios, pero nunca imaginan que su proyecto, La vuelta al mundo en 80 días, se convertirá en una piedra de toque de la historia del cine mundial

1. Güeros

Sombra y Santos son compañeros de licenciatura, que a causa de la huelga del CGH se la pasan en su departamento de Copilco sin hacer nada, sin dinero y con poca comida, beben alcohol y fuman tabaco. Esto se modifica cuando la madre del primero manda a su hermano Tomás a vivir a la Ciudad de México, proveniente de su ciudad natal en Veracruz. Se enteran que el ídolo musical de su padre está internado en un hospital y emprenden un viaje para encontrarlo, ya que marcó su infancia.

Durante este viaje, y por curiosidad del hermano, ingresan a las instalaciones tomadas de Ciudad Universitaria, y ahí se encuentran con Ana, lideresa universitaria, que le muestra la vida de la huelga estudiantil y se une al viaje después de escuchar la insólita música de Epigmenio, quien según la leyenda “hizo llorar una vez a Bob Dylan” y estuvo en el roster del Festival Rock y Ruedas de Avándaro.

El director mencionó “que era un homenaje a Bob Dylan, quien una vez hizo un larguísimo viaje en Nueva York en busca de un guitarrista al que admiraba y cuando dio con él lo encontró viejo, derrotado, moribundo. A veces no es bueno conocer a los ídolos. Cuando uno ve al héroe por fin no es lo que esperaba. A mí me ocurrió con Peter Brook. Estuve en París una noche esperándolo largas horas bajo la lluvia y cuando apareció solo atiné a decirle: ¡gracias! y él me respondió: gracias, y se marchó-”.