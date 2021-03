Desde su estreno en 2020, “100 días para enamorarnos” se convirtió en un éxito internacional, sobre todo tras su llegada a Netflix, donde se ha mantenido en el top 10 de los contenidos más vistos en distintos países de América Latina y España. El elenco protagonizado por Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías y David Chocarro, además de su gran historia, han logrado que la telenovela de Telemundo se convierta en la favorita del público.

En febrero de 2021 Netflix estrenó la segunda temporada de “100 días para enamorarnos” con gran acogida del público que quiere saber qué pasó finalmente con Connie y Plutarco tras pasar 100 días separados.

“100 días para enamorarnos” estrenó su segunda temporada en febrero de 2021. (Foto: Telemundo)

Y es que esta nueva versión de la telenovela argentina titulada “100 días para enamorarse” de 2018, creada por Sebastián Ortega, no sólo destaca por los conflictos de las dos parejas protagónicas, sino también por los personajes más jóvenes que plantean situaciones como la inclusión, el bullying, la homosexualidad y los diferentes tipos de familias.

Pero, ¿cuál es la fórmula del éxito de “100 días para enamorarnos”? Sin duda, su original historia y personajes que se han robado el corazón del público a lo largo de los 92 capítulos de la telenovela. La historia está basada en hechos reales, nació con el cuestionamiento personal que se hizo su creador, Sebastián Ortega.

En entrevista con el programa de radio “Blu Radio”, Miguel Varoni, productor de “100 días para enamorarnos”, reveló que la crisis que vivió Sebastián Ortega en su matrimonio con la modelo argentina Guillermina Valdez fue el origen de la historia que hoy vemos en pantalla.

Sebastián Ortega se casó en 1998 con la modelo Guillermina Valdez. Juntos tuvieron tres hijos y tras un largo matrimonio la pareja entró en crisis. Esto ocasionó problemas y desacuerdo que empujaron a la pareja a pensar en separarse.

“100 días para enamorarnos” está protagonizada por Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías y David Chocarro. (Foto: Telemundo)

“Sabastián Ortega, que es el creador de la serie, estaba hace años separándose de su esposa después de un matrimonio muy largo, con hijos”, contó Miguel Varoni.

“Estaba en este problema tan serio que él decía: Dios mío, por qué no tengo la posibilidad de que me den unos días para saber si me debo separar o no me debo separar. La posibilidad de probar, de darnos un tiempo, de unos días para separarnos. Y para volver a enamorarnos o no”, agregó el productor de “100 días para enamorarnos”.

Tras tomarse unos días para pensarlo, Sebastián Ortega y la modelo Guillermina Valdez decidieron separarse en 2009. Esta situación real fue el punto de partida para que Ortega creara esta historia que ha llamado la atención de todos.

De acuerdo con Varoni, es justamente esta polémica la que ha llevado a esta historia directo al gusto del público. La producción de Telemundo tiene talentosos actores como Andrés Almeida, Humberto Zurita, Sylvia Sáenz, Héctor Suárez Gomís, Sofía Lama, Manuel Balbi, Lucas Velázquez, Daniela Bascopé, y de las primeras actrices Macaria y Beatriz Monroy, entre otros.

“100 días para enamorarnos” sigue a dos buenas amigas, Constanza Franco, una abogada muy sofisticada y exitosa, además de madre y esposa; y a Remedios Rivera, también madre y esposa amorosa, pero que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no puede mantener su vida en orden. Ambas mujeres deciden terminar 20 años de matrimonio con sus respectivos esposos.