El sueño de una promesa del cine panameño se vio truncada por la violencia. Fernando Xavier de Casta, el menor que protagonizó la película “Plaza Catedral” junto a la actriz mexicana Ilse Salas, famosa por la teleserie de Netflix de “100 días para enamorarnos”, murió como consecuencia de la violencia en el país centroamericano.

“Después de por fin creer la noticia, luego de que la realidad nos azotara una vez más, mi conclusión es que no queda más que honrar la vida que nos tocó compartir. La violencia en la que vivimos en Latinoamérica y el mundo mata niños”, dice el mensaje de Ilse en su cuenta de Instagram, donde compartió la triste noticia con sus seguidores, así como fotos y videos de su excompañero de la película.

“Fue bailarín, futbolista y actor sobresaliente. Brillante y gracioso, muy brillante y muy gracioso. A mí me enseñó a NO actuar, a bailar y a entender el panameño. Y a entender muchas cosas más. Es el protagonista de ‘Plaza Catedral’, una película que no vio, de la que habría estado muy orgulloso porque su trabajo es precioso. Un colega tremendo, muy duro”, escribió Ilse Salas junto a una imagen en la que aparece el adolescente de 14 años.

La actriz lamentó que la violencia arrebate a los menores de edad el derecho a la vida. Resaltó que muchos de ellos –los niños– deben convertirse en hombres demasiado pronto. “La violencia en la que vivimos en Latinoamérica y el mundo mata niños. Hace que los niños se crean hombres. Son niños, no deja a los niños ser niños. Mata a niños que tuvieron que convertirse en hombres demasiado pronto”, concluyó la actriz, quien lamentó que el fugaz talento no vaya a poder ver la película.

El estreno en Panamá de la película “Plaza Catedral” se tiene planeado para este 2021, pues se ha retrasado debido a la pandemia. Este filme es protagonizado por Salas, el colombiano Manolo Cardona y el fallecido panameño Fernando Xavier de Casta.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

De acuerdo con el diario local de Panamá, Crítica, gatilleros dispararon en contra del actor, conocido como “Xavi” o “Baby”, quien vestía un suéter negro, pantalón corto blanco y zapatillas negras. Su cuerpo quedó postrado al lado de un taxi. Los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá acordonaron el lugar para comenzar con las investigaciones.

Los medios locales comparan la tragedia con lo sucedido con uno de los actores de la película brasileña “Ciudad de Dios”, que luego de protagornizar un papel importante en esa historia, también fue acribillado a tiros en una de las favelas de Brasil.

El cineasta Abner Benaim, quien dio a conocer la muerte de Fernando Xavier de Casta, a través de sus redes sociales, sobre la muerte del actor cuando se desplazaba por el área de El Mirador de Torrijos Carter, San Miguelito, distrito que en las últimas horas se han registrado otros tres homicidios.

“Pensando mucho en sus familiares y tanta gente que lo quería. Lo siento mucho por ellos y por nuestro querido Fernando. Era un joven muy especial. Su talento, su carisma, su inteligencia, su genuina sonrisa conquistaba a todo el que lo conocía. Brillaba”, lamentó.