Luego de su exitosa participación en la nueva trilogía de “Star Wars”, donde dio vida a Kylo Ren, Adam Driver espera iniciar un gran 2023 con el estreno de “65: Al borde de la extinción”, la cinta de ciencia ficción que se ubica en la prehistoria y sigue a un capitán que debe buscar la manera de sobrevivir y escapar del planeta.

La cinta presenta a Mills, un piloto espacial que viaja por las galaxias buscando un nuevo mundo y termina chocando con la tierra hace 65 millones de años, en la época en la que los dinosaurios y otras peligrosas criaturas dominaban el planeta. Acompañada por Koa (Ariana Greenblatt), el personaje deberá superar los peligros para conseguir sus objetivos.

La cinta es dirigida por Sam Raimi y será su primera producción desde el éxito de “Dr. Strange in the Multiverse of Madness”, además de estar acompañado por Scott Beck y Bryan Woods como guionistas.

Adam Driver es el protagonista de la película de acción "65: al borde de la extinción" (Foto: AndesFilms)

EL DIFÍCIL REQUISITO DE ARIANA GREENBLATT PARA “65: AL BORDE DE LA EXTINCIÓN”

En la cinta, Greenblatt interpreta a Koa, la única sobreviviente de la nave y compañera de batalla de Mills. La joven actriz es recordada por sus papeles como una joven Gamora en Marvel o Nina en “In the Heights”.

Hace unos días, la joven actriz reveló que no empleó dobles en sus escenas complicadas, las cuales fueron un completo desafío, principalmente al momento de mostrar cuando su personaje huye de las bestias.

“Nosotras, las que corremos en tacones, lo sabemos hacer y sí hay que correr corremos. Pero correr con mis zapatos, que tenían fomi, no era nada cómodo. Menos con lodo. Era muy resbaloso. Creo que correr en tacones es menos desafiante, sobre todo porque lo he hecho antes. Y los que sí lo hacen tienen un talento”, señaló.

Sin embargo, pese a que lo anterior le demandó mucho esfuerzo, esto no fue lo más complicado para la actriz de 15 años, sino que el papel le exigía cortase su larga cabellera.

“Fue el día en que decidieron cortarme el pelo. Porque tenía el cabello así de largo cuando comencé el proceso de la película”, explicó en conversación con Collider.

Según indicó, la producción le comunicó que debía cortar su cabello, algo que inicialmente admitió con tranquilidad, pero cuando llegó el momento de pasar la peluquería, se sintió muy triste por el cambio.

“(Me dijeron) en realidad te vamos a cortar el cabello. Estaba tan deprimida que terminé diciéndoles que cortaran el flequillo, que le añadieran tinte negro, es decir, que hicieran lo que quisieran”, añadió.

Finalmente, el equipo de maquillaje tranquilizó a la actriz y le diseñaron un nuevo estilo con el cual “compensar” el mal momento que debía pasar la actriz.

Ariana Greenblatt y Adam Driver en el estreno de "65: Al borde de la extinción" (Foto: ariana_greenblatt / Instagram)

¿EN QUÉ PERIODO SE ENCUENTRA “65: AL BORDE DE LA EXTINCIÓN”?

Deducir la etapa en la que se ubica la cinta puede resultar complicado, principalmente debido a que la mayoría de conocimiento del tema no es del todo claro. Sin embargo, de acuerdo con Riley Black, especialista en ciencia, paleontología e historia natural, la cinta cae en un error.

Según la cinta, esta se ubica 65 millones de años antes, por lo que se ubica en el Paleoceno, una época caracterizada por la proliferación de los bosques y la vida marina, además de los primeros mamíferos, los cuales sobrevivieron al impacto del asteroide, mientras que los dinosaurios ya estaban extinguidos.