¿Sam Raimi puede dirigir “Spider-Man” 4? El cineasta estadounidense admitió que sí tiene intenciones de hacer una continuación de su trilogía del Hombre Araña, pero dejó en claro que tiene una irrenunciable condición para llevarla a cabo con Marvel. El director, que acaba de estrenar “Doctor Strange” 2, se pronunció frontalmente de una nueva cinta del MCU, tras la aparición de “Spider-Man: No Way Home” con Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield.

Los fanáticos del superhéroe arácnido han recordado que no es ningún secreto el hecho de que hay borradores y mucho material avanzado para empezar a rodar la cuarta película del Spider-Man de Raimi.

Hasta trascendió que se pensó en Misterio, interpretado con Jake Gyllenhall, como el villano de la entrega cinematográfica. Pero el proyecto quedó solo en el papel y nunca se pudo desarrollar a lo largo de dos décadas.

Ahora, tras dirigir “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, Raimi ha despejado las dudas y ha dicho que está dispuesto a volver con el Hombre Araña, aunque sí aceptó el hecho de que tiene una sola condición para hacerlo.

El director Sam Raimi cuando hizo la primera trilogía de "Spider-Man 4". (Foto: AFP/Sony)

¿CUÁL ES LA CONDICIÓN DE SAM RAIMI PARA DIRIGIR “SPIDER-MAN” 4?

San Raimi ha dicho que está dispuesto a filmar “Spider-Man” 4 pero con una sola condición: que Tobey Maguire protagonice al Hombre Araña. El actor, que fue la estrella de la primera trilogía del superhéroe, volvió con su traje en “Spider-Man: No Way Home”, junto a Tom Holland y Andrew Garfield, por lo que no es tan imposible que se cumpla la petición de Raimi.

Esto lo declaró el cineasta en una entrevista con Los Angeles Times, donde dijo que le gustó “No Way Home” y que “ama” a Holland como Spider-Man. Pero que una cuarta entrega de su personaje arácnido solo puede ser estelarizada por Maguire.

“(...) Si hiciera una película de Spider-Man, probablemente tendría que ser con Tobey o me rompería el cuello”, dijo, rematando con una broma, el director de la reciente película de Marvel “Doctor Strange” 2.

Tobey Maguire durante la película "Spider-Man" de 2002. (Foto: Columbia Pictures)

¿QUÉ PASARÁ CON “SPIDER-MAN″ 4 TRAS EL RETIRO TEMPORAL DE TOM HOLLAND?

Por otro lado, los fanáticos del Universo de Marvel quedaron sorprendidos con la reciente entrevista que brindó Tom Holland al portal CinePOP donde reveló que se tomará un descanso en el cine. “Voy a grabar una programa de televisión para Apple, por lo que estoy muy contento. Es un reto muy grande”, indicó.

Si bien no quiso dar mayores detalles al respecto, sostuvo que tras concluir con esa serie se alejará de las cámaras y sets de grabación. “Puedo decir con seguridad que después de que termine esa serie, me tomaré un descanso”, agregó.

Tom Holland junto a Zendaya en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Tom Holland / Instagram)

¿QUÉ RELACIÓN TIENEN TOBEY MAGUIRE, ANDREW GARFIELD Y TOM HOLLAND?

Mientras que Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de “Spider-Man: No Way Home”, revelaron la verdadera relación que imaginaron para los Hombre Araña de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la reciente película de Marvel.

Dijeron que se enfocaron en darles el vínculo que pueden tener los hermanos: “Con toda esta idea de tres hermanos , hermano mayor, hermano del medio, hermano menor, realmente creo que funcionó para nosotros, funcionó para ellos”, manifestaron a “The Warp”.

