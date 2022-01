Desde que llegó a las salas de cine, “Spider-Man: No Way Home” (“Spider-Man: Sin Camino a Casa”, en español) no ha parado de generar un sinfín de comentarios y revelar varios datos que pocos conocían dentro y fuera de la trama haciendo que los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) quieran conocer cada vez más.

Debido a la locura que ha generado esta película, que reúne a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en el papel de Peter Parker, así como a los villanos del MCU, el equipo de producción recurrió a filmes anteriores donde vimos al popular hombre araña.

A continuación, te contamos cuáles son las 10 mejores referencias de películas del pasado del Hombre Araña en “Spider-Man No Way Home”.

LAS MEJORES REFERENCIAS TOMADAS DE PELÍCULAS DEL PASADO DEL HOMBRE ARAÑA PARA “SPIDER-MAN NO WAY HOME”

Las 10 mejores referencias de filmes pasados del hombre araña que se tomaron para “Spider-man no way home” fueron realizadas por Screenrant.

10. La lesión en la espalda de Maguire

Tobey Maguire dando vida a Peter Parker en "Spider-Man" (Foto: Sony Pictures)

Antes de la batalla final en la Estatua de la Libertad, los tres hombres araña comparten algunas experiencias entre ellas varias bromas, pero cuando está por iniciar el enfrentamiento con los villanos, algo ocurre: la espalda de Spidey de Maguire no está bien, algo que fue recurrente en la Trilogía de Spider-Man, dirigida por Sam Raimi.

9. “¡Ve por ellos, tigre!” o ¿araña?

Tras haber sido expuesto como Spider-Man, Peter Parker (Tobey Maguire) regresa a la escuela, siendo este su primer día, algo que es informado en el programa de noticias a cargo de Betty Brant, quien dice: “¡Ve por ellos, tigre!”, tal como se escuchó también en la trilogía que dirigió Raimi. En aquel filme, Mary Jane (Kirsten Dunst) era la que decía a su amado tal frase. Para “Spider-Man No Way Home”, Betty añade: “¿o debería decir, ‘araña’?”.

8. ¿Miles Morales llegara a la MCU?

La vez que Spidey (Andrew Garfield) se quita la máscara frente a Electro (Jamie Foxx), este queda decepcionado porque pensaba que el hombre araña era afroamericano y comenta: “Tiene que haber un Black Spider-Man en alguna parte”, como haciendo un guiño a Miles Morales, estrella de “Into the Spider-Verse”, algo que haría suponer que una versión de este personaje llegaría a la MCU.

7. “El poder del sol en la palma de mi mano”

Para explicar toda la locura en el multiverso, que vemos en “Spider-Man No Way Home”, nos muestra que el Doctor Octopus (Alfred Molina) fue transportado a la MCU tras sacrificarse en el lago en “Spider-Man 2″, de Sam Raimi, evocando recuerdos de esa secuela: “El poder del sol en la palma de mi mano”.

6. El regreso de JK Simmons como J. Jonah Jameson

A JK Simmons lo vimos regresar con su papel de J. Jonah Jameson, editor del Daily Bugle, en “Spider-Man Far From Home” cuando revela la identidad de Peter Parker al mundo y lo incrimina por el ataque de Mysterio en Londres. En “Spider-Man No Way Home” sigue detrás de Spidey para incriminarlo una vez más.

5. Nick Fury está lejos del planeta Tierra

Samuel Leroy Jackson dando vida a Nick Fury (Foto: Sony Pictures)

El momento en el que Damage Control arresta a Peter al inicio de “Spider-Man No Way Home” le comenta que Nick Fury puede proporcionarle una coartada. Esto hace referencia a que en “Far From Home”, los agentes informan que Fury no ha estado en la Tierra durante un año, algo que confunde a Spidey al sacar cálculos y darse cuenta de que hace una semana estuvo con él.

4. Funcionó la relación de Spidey (Maguire) y Mary Jane (Dunst)

Aunque en “Spider-Man No Way Home” se evita dar detalles sobre lo que pasó tras el final de “Spider-Man 3″, se revela al Spidey de Garfield que hizo funcionar la relación de Mary Jane en su universo, por lo que es posible ser un luchador enmascarado contra el crimen y un novio comprometido a la vez. De esta forma, se entiende que el hombre araña (Tobey Maguire) y MJ (Kirsten Dunst), pese a romance tenso en la trilogía, finalmente pudo ser feliz.

3. Norman Osborn y su cita que recuerda a la Trilogía de Spider-Man

El momento en el que Norman Osborn es encarcelado en la mazmorra del Doctor Strange, Peter Parker le indica que usará la ciencia para ayudar a los villanos, pero él con su sonrisa arrogante característica le dice. “Yo mismo soy una especie de científico”, una cita de la trilogía de Spider-Man.

2. Garfield empieza a perdonarse

Tras la cancelación de “The Amazing Spider-Man 3″, el filme “Spider-Man No Way Home” ha dejado a todos con los pelos de punta. Y es que tras el final de suspenso emocional de “The Amazing Spider-Man 2″ con la culpa que carga el Spidey de Garfield por la muerte de Gwen Stacy, ahora ocurre lo contrario al salvar, en un escenario similar, a Mary Jane (Zendaya). Aquí se da cuenta que puede perdonarse a sí mismo y ve una luz de esperanza.

1. La cita del tío Ben de los cómics

La tía May muere tras ser golpeada por el planeador del Goblin (Foto: Sony Pictures)

Uno de los personajes que no ha tenido mucho reconocimiento en las películas de Spider-Man de MCU es el tío Ben, quien se encarga de guiar a Peter, tal como lo vimos en los cómics. Pero esto quedó atrás, pues en “Spider-Man No Way Home” lo reivindica. Todo sucede cuando la tía May muere en los brazos de su sobrino, es aquí donde se escucha la frase completa de Ben en las historietas. “Un gran poder, también debe conllevar una gran responsabilidad”.