“Spider-Man: No Way Home” (“Spider-Man: Sin Camino a Casa”, en español) llegó a las salas de cine de Latinoamérica y Reino Unido el pasado 15 de diciembre de 2021, y dos días después, el 17, a Estados Unidos, convirtiéndose en un éxito mundial. Según la revista Variety, esta película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se posicionó como el tercer mejor estreno en la historia con casi 50 millones de dólares.

A raíz de la expectativa que ha generado el filme, son muchos los que se preguntan si llegará a estar disponible en HBO Max; y no es para menos, pues tomando en cuenta que las plataformas de streaming están haciendo suya algunas películas, tiempo después de su estreno, no es extraño que tengan esa interrogante, que a continuación absolvemos.

¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE “SPIDER-MAN NO WAY HOME” LLEGUE A HBO MAX?

Si bien, los fanáticos del MCU esperan con ansias que el filme aterrice a HBO Max, el general manager de HBO Latinoamérica, Luis Duran, se encargó de absolver esta duda mediante sus redes sociales. A la pregunta de un seguidor: “Podremos ver ‘Spider Man NWH’ en HBO Max en algún momento?”, él contestó: “Claro que sí, nos sale un poco cara, pero por los fans lo que sea”.

Tom Holland retoma el papel de Peter Parker, Jacob Batalon vuelve como el amigo de Peter, Ned, y Zendaya volverá como MJ, el interés amoroso del protagonista (Foto: Sony Pictures)

Después de otras consultas, atinó en señalar: “En 2022 serán 45 días para las de WB (Warner Bros.). Con Sony hay varios formatos de aceleración. Combinando te queda una primera mitad de 2022 con King Richard > Matrix > Morbius > Venom > Spiderman. Y por ahí hay alguna de NBCU (F9 Fast Saga, creo)”.

Con lo dicho por Duran en su cuenta de Twitter, posiblemente “Spider-Man: No Way Home” llegaría a HBO Max a mediados de 2022, pero no solo eso, pues a esta se sumarían otros filmes exitosos. Aunque entre ellas no estarán “Black Widow” ni “Eternals” por ser producciones de Disney y Marvel.

El general manager de HBO Latinoamérica respondiendo las interrogantes de los fanáticos de Marvel (Foto: Luis Duran / Twitter)

MÁS DEL SPIDERVERSE

Pero las buenas noticias continuaron, ya que cintas relacionadas al Spiderverse llegarán a la plataforma durante 45 días, esto por los derechos de Sony Productions, Marvel Entertainment y The Walt Disney Company.

Como ejemplo tenemos a “Spider-man 3″ que ya se encuentra en HBO, por lo que los amantes de este personaje están más que felices.