CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Tal como se reveló anteriormente, “Spider-Man: No Way Home” tiene dos escenas post-créditos, al igual que “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos” y “Eternals”. Una escena de créditos intermedios y una escena de créditos posteriores. ¿Qué pasó en cada una de ellas?

El final de la película número 27 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) deja muchas preguntas que probablemente se expliquen más adelante. ¿Qué significa la aparición de Matt Murdoch/ Daredevil? ¿Quién es realmente J. Jonah Jamenson y cómo llegó a ese mundo? ¿Por qué Ned tiene poderes? ¿Qué pasará con Peter? ¿Qué sucederá con los villanos tras su conversión? ¿Quiénes son los personajes que intentaban cruzar? ¿Qué edad tienen los otros Spider-Man?

Pero las dos escenas post-créditos de “Spider-Man: No Way Home” que tienen como protagonistas a Eddie Brock/ Venom y Doctor Strange dejan aún interrogantes. Entonces, ¿qué significan esas escenas adicionales?

Doctor Strange es el protagonista de una de las escenas post-créditos de “Spider-Man: No Way Home” (Foto: Sony Pictures)

PRIMERA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”

Después de los primeros créditos, aparece Eddie Brock/ Venom (Tom Hardy) en un bar de México hablando con el camarero, quien le explica algunos detalles importantes sobre el universo de los Avengers y el Spider-Man de Tom Holland, le cuenta sobre Ironman, Hulk, las Gemas del Infinito y el Blip de Thanos.

Eddie se muestra muy sorprendido por lo que escucha, pero antes de que pueda averiguar más regresa a su universo. Sin embargo, una parte de Venom se queda en ese mundo, lo que podría ser una señal que el Hombre Araña volverá a enfrentar al Simbionte.

¿El camarero interpretado por Cristo Fernández se convertirá en Venom o el Simbionte buscará a otro huésped? ¿Tom Hardy se unirá al MCU?

Eddie Brock/Venom (Tom Hardy) observando a Peter Parker en la escena post-créditos de "Venom: Let There Be Carnage" (Foto: Sony Pictures)

SEGUNDA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”

La segunda escena post-créditos de “Spider-Man: No Way Home” es el primer tráiler de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”. El avance muestra a Stephen reuniéndose con Wanda Maximoff para preguntarle cuánto sabe sobre el multiverso, al parecer surgió una nueva amenaza.

Además, aparece un personaje que anteriormente salió en “What If…?”, Doctor Strange Supreme, quien será uno de los villanos de la nueva película de Marvel. Asimismo, se muestra un Sanctum Sanctorum oscuro, un monstruo con tentáculos, a America Chavez, Karl Mondo y Shuma-Gorath.

Christine Palmer, el antiguo amor de Strange, también parte del adelanto, donde luce un vestido de novia. ¿Qué sucederá con el personaje de Rachel McAdams? ¿Esta relacionado con la aparición de Doctor Strange Supreme, quien estaba obsesionado con revertir la muerte y absorber tanto poder como sea posible?

Doctor Strange Supremo aparece en los últimos minutos del octavo episodio de "What If...?" (Foto: Disney+)