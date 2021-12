CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que su identidad es expuesta por Mysterio, en “Spider-Man: No Way Home”, Peter Parker (Tom Holland) debe lidiar con el acoso de la prensa y con las personas que lo consideran el enemigo público número 1. Aunque intenta continuar con su vida, al ver que su mejor amigo y su novia también resultan afectados, decide buscar la ayuda de Doctor Strange.

Stephen le ofrece un hechizo que hará que el mundo entero olvide que Peter es el Hombre Araña, Parker acepta, pero en el proceso solicita algunos cambios que alteran la magia de Strange y dan origen al multiverso. Sin embargo, en ese momento, el anterior Hechicero Supremo cree que logró contener el desastre.

Solo cuando el Doctor Octupus (Alfred Molina) ataca a Peter, mientras el héroe arácnido intenta hablar con una de las encargadas de las admisiones del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), Strange comprende que villanos de otros universos llegaron a causar problemas, así que transporta a Octavius y Parker a su sótano justo cuando aparece el Duende Verde (Willem Dafoe).

Doctor Strange realizando el hechizo para que el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man (Foto: Sony Pictures)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Luego de recibir instrucciones de Strange y un artefacto que le permite enviar a los villanos a celdas especiales, Peter logra capturar a Electro y al Hombre de Arena. Una vez reunidos los Cinco Siniestros (Stephen atrapó a Lagarto y Norman Osborn al parecer recuperó el control y buscó a Parker), el Hechicero se prepara para enviarlos a sus respectivos universos.

Pero cuando Peter comprende que la mayoría están muertos en sus realidades propone ayudarlos. Obviamente, Strange se opone, así que Spider-Man roba la caja que contiene el hechizo y encierra al personaje de Benedict Cumberbatch en la Dimensión espejo.

Para “curar” a los cinco villanos y evitar que mueran en sus mundos, Peter los lleva al apartamento de Happy y empieza a hacer algunas pruebas. Aunque consigue restablecer el chip inhibidor del Doctor Octopus, el Duende Verde recupera el control y ataca a Spider-Man, mientras que el resto escapa.

En el enfrentamiento contra el Green Goblin muere May Parker, no sin antes decir el clásico discurso del tío Ben: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La policía intenta detener a Peter, pero él logra escapar, no obstante, tiene el corazón destrozado y se siente culpable por el trágico destino de su tía.

En tanto, MJ y Ned se enteran de lo sucedido por las noticias y los comentarios John Jonah Jameson. Mientras se debaten entre utilizar la caja para enviar a los Cinco Siniestros a sus realidades o esperar novedades de Peter, Ned utiliza, por accidente, el Sling Ring para abrir portales y buscar a su mejor amigo, pero en su lugar, encuentra a otros Spider-Man, específicamente, al de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Ambos se reúnen con el Hombre Araña de Tom Holland para brindarle consuelo y ayudarlo a detener a los viilanos de “Spider-Man: No Way Home”. Juntos desarrollan los antídotos para cada uno de los Siniestros y después de una charla sobre quién el peor Spider-Man, sus telarañas y otras preguntas de los fans, esperan a sus rivales en la Estatua de la Libertad.

El Duende Verde asesinó a May Parker tras destruir el apartamento de Happy en “Spider-Man: No Way Home” (Foto: Sony Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Electro, Lizard y Sandman son los primeros en llegar a la cita y se enfrentan a los tres Spider-Man, que, al no estar acostumbrados a trabajar en equipo, al principio no tienen un buen desempeño. No obstante, Peter de Holland los coordina y consiguen curar a cada uno de los villanos.

Aunque el Doctor Octopus los ayuda a vencer a Electro, aún deben enfrentar al Duende Verde. Finalmente, el Spider-Man de Holland es quien derrota a Norman Obsborn, pero el dolor por la muerte de su tía lo llevan a casi matarlo, sin embargo, el Hombre Araña de Maguire interviene y evita que su contraparte tome un camino equivocado. Aunque en el proceso resulta herido, con ayuda del personaje de Garfield, consigue inyectarle la cura al padre de Harry.

Cuando Doctor Strange está listo para hacer el hechizo que enviará a los Cinco Siniestros y a los otros Spider-Man a sus respectivos universos todo se sale de control y el multiverso se fractura provocando que otros villanos que conocen al Hombre Araña intenten cruzar. La única manera de detenerlos es utilizar el hechizo original, es decir, todos, sin excepciones, olvidarán a Peter Parker.

A pesar de lo que eso significa, el Peter de Tom Holland acepta y se despide de su novia y mejor amigo prometiendo buscarlos más adelante. Los Cinco Siniestros y los otros héroes arácnidos vuelven a sus realidades, el mundo olvida que Peter Parker es Spider-Man y él prefiere alejarse de MJ y Ned para no ponerlos en peligro.

“Spider-Man: No Way Home” es un nuevo comienzo para el superhéroe, ya que no nadie lo recuerda, no cuenta con la tecnología de Stark, así que debe fabricar su propio traje y los artilugios que necesita para luchar contra el crimen. Además, la nueva película de Marvel deja varias preguntas que probablemente se expliquen más adelante. ¿Qué significa la aparición de Matt Murdoch/ Daredevil? ¿Quién es realmente J. Jonah Jamenson y cómo llegó a ese mundo? ¿Por qué Ned tiene poderes? ¿Qué pasará con Peter? ¿Qué sucederá con los villanos tras su conversión? ¿Quiénes son los personajes que intentaban cruzar? ¿Qué edad tienen los otros Spider-Man?

Además, “Spider-Man: No Way Home” cuenta con dos escenas post-créditos que dejan aún más interrogantes. En la primera se muestra que Eddie Brock/ Venom también llegó a ese universo y aunque regresó tras el hechizo de Strange una parte del Simbionte se quedó en ese mundo. Mientras que, la segunda escena adicional es un avance de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Al final de “Spider-Man: No Way Home”, Peter Parker renunció a su novia y mejor amigo para protegerlos (Foto: Sony Pictures)