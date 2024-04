El episodio 4 de la séptima temporada de “9-1-1” también ha sido el número 100 de toda la historia desde que se estrenó en enero de 2018. Eso quiere decir que en las escenas podría haber grandes sorpresas y vaya que lo fue porque todos los televidentes fuimos testigos de que cambiaron al actor que interpreta a Harry, dejándonos a todos con la boca abierta y al personaje de Athena, su madre en la ficción, con mucha confusión respecto a lo que vio cuando encontró a su pequeño.

Desde ahora, el actor encargado de dar vida a este papel es Elijah M. Cooper, dejando en el pasado a Marcanthonee Reis, quien había sido el dueño de dicho rol desde que se estrenó la serie. Si bien el cambio es algo que impacta a los fanáticos, también representa una oportunidad para contar algo en la historia, que puede ser aprovechada de gran manera si es que se mueven las piezas correctas. Mientras tanto, queda la pregunta de, ¿por qué hubo una sustitución de intérprete?

¿POR QUÉ CAMBIARON AL ACTOR QUE HACE DE HARRY?

El joven Marcanthonee Reis ya no continuará en la serie “9-1-1” y, evidentemente, eso dejó una gran duda, ya que muchos habrán pensado que quisieron darle un nuevo aire al personaje o que algo le habría pasado. La verdad es que no pasó ni una ni otra, sino que las razones esconden una razón que puede ser entendible en el sentido laboral.

De acuerdo con el showrunner Tim Minear, en una entrevista con TVLine, la salida del anterior actor se debe a que el entorno del menor de edad y él mismo optaron por tomar otro camino en lo laboral, ya que consideraron que es momento para tomar otros proyectos en la actuación.

“Me comuniqué con Marcanthonee, que no había estado presente durante un minuto, y le conté la historia. Creo que le encantó, pero estaba listo para hacer algo nuevo”, indicó el directivo de la serie de ABC.

Elijah M. Cooper es el actor que ahora interpreta a Harry en la serie "9-1-1" (Foto: ABC)

LLEGÓ EL MOMENTO DE REPENSAR EL PERSONAJE Y LA HISTORIA

La salida del actor que interpretaba a Harry fue tomada por el showrunner como una oportunidad para que la historia se potencie aún más, teniendo en cuenta de que ahora todo está girando por el hecho de que Athena no puede reconocer a su propio hijo, así que lo representaron en pantalla con un actor que luzca mayor que el anterior.

“Parte de esta historia trata sobre no reconocer a tu propio hijo, por lo que tampoco parecía un juego de palabras ni una broma. Si vas a incorporar a un nuevo actor para un papel querido, debes reconocer el hecho de que algo ha cambiado. Así que me pareció una forma orgánica de presentar a este nuevo Harry en una historia en la que Athena dice: ‘Miro a mi hijo, ha crecido mucho y no lo reconozco’”, indicó Tim Minear.