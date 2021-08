La octava temporada de “Acapulco Shore”, uno de los realitys más polémicos de MTV, llegó a su fin este martes 3 de agosto luego de varias semanas en las que los participantes protagonizaron peleas, romances, fiestas y muchos momentos controvertidos que han dado qué hablar en cada capítulo.

Como se recuerda, la temporada 8 del reality show empezó el pasado 27 de abril con nuevos integrantes y, por supuesto, mucha controversia. Debido a la pandemia del COVID-19, todo se desarrolló en una lujosa locación dentro de una mansión.

El episodio 15 de Acapulco Shore 8 se tituló “La fiesta final”, en la que los shores disfrutaron de una fiesta final para despedirse. Jacky y Fer, quienes ya habían sido expulsadas de la casa, regresaron con el único objetivo de arruinarles la noche a los demás, ambas fueron de las integrantes más polémicas en esta temporada. ¿Qué pasó en el final? Aquí los detalles.

ACAPULCO SHORE 8: TODO LO QUE PASÓ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE ACA SHORE TEMPORADA 8

CHILE LE DECLARA SU AMOR A KARIME

Karime y Chile protagonizaron uno de los momentos más románticos de la noche, pues recostados sobre el escenario del DJ él le declaró su amor. Ambos se quedaron en la pista de baile besándose de manera intensa y apasionada.

“No sé por qué andamos tan fogosos. Lo que sí sé es que a lo mejor sí hay algo ahí oculto. (…) No sé si sea una mala decisión o no, tengo miedo de perder su amistad porque sí me gusta”, dijo Chile.

CORREN A LAS ‘SEXY VAGUITAS’

Nacha notó que el Boss ya no estaba y se armó de valor para correr de la fiesta a Las Sexy vaguitas. Para ello, usó el megáfono que había en la mesa de DJ.

“Ahora que se resolvieron todos los pedos con Jacky y Fernanda, es hora de que se vayan”, dijo Nacho por un altavoz. Luego, Isa intervino diciendo: “Es la hora de irse a dormir y retirarse”.

NACHA LE RECLAMA A FER

Durante la fiesta, Nacha decidió sacar el coraje que le tenía a Fer por diversas situaciones, pues “no puedo aguantar lo que siento”.

“No creo que te gusten las viejas de verdad. (…) Yo siento que jugaste con todos para poder figurar aquí. (…) Tú nunca la defendiste (a Jacky), nunca fue tu amiga de verdad; una amiga no es como tú, eres una falsa. ¡Una pinche falsa!”, dijo.

FER EMPUJA A ALBA

Luego de que Alba intentó tranquilizar a Fer y ésta la empujó, Nacha e Isa reaccionaron con agresividad, lo que ocasionó que la producción tuviera que intervenir para apartarlas una de la otra. En las escenas ambas se provocaron para llegar a los golpes y no pararon de gritarse.

“La temporada dio mucho de qué hablar, hubo mucha controversia, aparecieron nuevos personajes que la gente empezó a querer y a odiar, porque es parte de las vacaciones del Shore, y para nosotros fue impresionante. Personalmente fue una experiencia bien diferente, ni siquiera yo me la esperaba”, aseguró Jey en una entrevista con M2.

NACHA SE PELEA CON DIEGO

Uno de los momentos tensos del capítulo final de “Acapulco Shore” fue cuando Diego y Nacha se pelearon: “A mí no te me pongas loca, Ignacia Antonia. (...) Mándame a la verga, dime ‘Se acaba aquí’. Vas, dilo”, la retó Diego.

A lo que Nacha respondió afirmativamente a su propuesta, señalando que él estaba intentando hacer “todo lo que no hizo en todas las vacaciones”. Por su parte, Diego agregó: “la Ignacia Antonia es la loca de locas, me encanta, pero está bien, va a pasar”.

LA RECONCILIACIÓN DE JACKY Y JAYLIN

En otro momento de la noche, Jacky se acercó a Jaylin para hacer las paces, aunque le costó trabajo entablar la conversación: “Es imposible hablar con ella; creí que éramos humanos y teníamos la madurez suficiente, pero al parecer no”. “En mi vida había hecho esto”, dijo Jacky sobre el momento en que le dio la mano a Jay, quien dio vuelta a la hoja con un “ya pasó, todo bien”.