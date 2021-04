La octava temporada de “Acapulco Shore” llegó a las pantallas de MTV Latinoamérica para causar más polémica. Los fanáticos ya conocieron a los nuevos participantes y la mansión en la que convivirán y pasarán interminables fiestas que caracteriza al reality. De hecho, una de las nievas integrantes ya ha generado más de una reacción en las redes sociales, se trata de Jacky Ramírez.

Jacky Ramírez, originaria de la Ciudad de México, alcanzó mayor popularidad en su participación en “Enamorándonos”, que fue un programa especializado en realizar citas y encontrar la pareja. Ahora, está decidida a poner de cabeza a “Acapulco Shore” y generan mucha controversia.

No obstante, desde que se anunció su llegada a “Acapulco Shore 8”, las redes sociales estallaron y algunos han señalado que Jacky Ramírez trata de imitar a Mane, Manelyk Gonzalez, uno de los emblemas del programa. ¿Por qué?

POR QUÉ JACKY RAMÍREZ ESTÁ SIENDO COMPARADA CON MANELYK

La comparación nace a partir del parecido físico, ambas tiene cabello negro, y del tono de voz muy parecido. Incluso, algunos han llegado a resaltar que Jacky Ramírez copia algunos movimientos de la ‘shore’ original.

Aunque Mane no forma parte del elenco en esta temporada, muchos fanáticos del show la recordaron por la actitud que tomó Jacky al instalarse, pues lo primero que hizo fue ordenarle a Capitán y a Diego que cargaran sus maletas cuando llegó; posteriormente eligió la cama con cabecera de princesa.

Además, la influencer expresó abiertamente su deseo de conflicto en la casa. Incluso, dijo que sabía que no le representaban ninguna competencia. Incluso cree que es capaz de quitarle el trono de esta casa a Manelyk.

Esta comparación ha hecho que usuarios de Instagram comenten en el perfil oficial del programa de MTV que verla en el show los desanima de seguir viendo la nueva temporada, pues no pretenden ver a “imitadores” de los integrantes que hicieron que se enamoren del reality.

EL DECARGO DE JACKY

Luego del aluvión de comentarios y críticas que originó su ingreso a “Aca Shore” 8, la modelo dio una entrevista en el programa “Vaya Vaya”, dirigido por el periodista Gerardo Escareño, donde habló al respecto.

“Definitivamente creo que soy la chica más polémica pero en la vida, o sea no únicamente en un reality”, dijo Jacky. “Mi personalidad es así y no porque seas polémica igual que otra persona es como si eres chaparrita es porque ya quieres imitar a alguien. Obviamente no, entonces creo que hay tiempo para todo. Hay quienes ya tuvieron su tiempo, ya pasaron”, agregó.

“Ahora ya es tiempo de nueva generación, de juventud, etc. Creo que tienen que verlo, se van a sorprender y les va a encantar. Se van a divertir muchísimo, de eso estoy muy segura”, sentenció Jacky Ramírez.

“Definitivamente creo que soy la chica más polémica pero en la vida, o sea no únicamente en un reality”, dijo Jacky sobre las comparaciones con Mane (Foto: Instagram/Jacky Ramírez)