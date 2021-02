“Acapulco Shore”, el famoso reality show de MTV, está de regreso con su octava temporada. Las grabaciones de la nueva edición están por comenzar y los fanáticos están ansiosos por conocer a los integrantes del polémico programa que ha dado de qué hablar desde que inició en 2014.

Aunque aún no se sabe qué playa será testigo de los excesos de los shores, ya se dieron a conocer los nombres de los primeros confirmados de la temporada 8: Karime, una de las shores originales, será parte de la nueva entrega que empezará a grabarse muy pronto- cumpliendo los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia del coronavirus-.

Además de Karime, también se confirmó la presencia de Fernanda, Isabel, Ramiro, Jey y Chile, quienes se encargarán de poner todos los ingredientes necesarios para atrapar al público como en ediciones pasadas.

De acuerdo con una cuenta de Instagram dedicada a “Acapulco Shore” llamada Word Shore, que se encarga de dar noticias sobre lo que sucederá en esta nueva temporada, se ha revelado el nombre de una integrante más. Se trata de María Flettcher, ¿Quién es y qué hace? Aquí te lo contamos.

María Flettcher nació en Monterrey, Nuevo León (México). Tiene 26 años. (Fotos: María Flettcher/ Instagram)

MARÍA FLETTCHER, LA NUEVA INTEGRANTE DE ACAPULCO SHORE

María Flettcher nació en Monterrey, Nuevo León (México) un 23 de junio de 1994. Es decir, actualmente tiene 26 años. La joven es conocida en el medio de espectáculos mexicano por su participación en el polémico reality show de TV Azteca, “Enamorándonos”.

Flettcher causó mucha polémica en “Enamorándonos” pues sus compañeros la calificaban de interesada y presumida. Además, destacó del resto de sus compañeras por su belleza y personalidad que ha hicieron robarse todas las miradas.

Tras su paso por el reality show de TV Azteca, María Flettcher ganó muchos fanáticos en sus redes sociales. En Instagram, por ejemplo, tiene 118 mil seguidores, quienes siempre le desean lo mejor en sus proyectos y destacan la belleza y buena figura de la joven.

Sobre su ingreso a “Acapulco Shore”, María aún no se ha pronunciado al respecto. En redes sociales los comentarios son divididos, algunos son positivos mientras que otros aseguran que su participación no aportará mucho a las nuevas vacaciones de los shores.

María Flettcher será la nueva integrante de la temporada 8 de “Acapulco Shore” (Fotos: María Flettcher/ Instagram)

En su cuenta de Instagram, María Flettcher comparte sensuales y provocativas fotografías donde usa lencería y ropa de baño. Además, se puede apreciar que tiene varios tatuajes en todo su cuerpo.

Para la joven, su familia es parte importante de su vida, es por ello que les dedica tiernos mensajes a sus padres. Demostrando la buena relación que tiene con su mamá y papá, quienes la apoyan en sus proyectos.

En un video que compartió con sus seguidores en Instagram en 2019, María reveló entre lágrimas que sufrió depresión y que estuvo en tratamiento tras ser diagnosticada con trastorno bipolar por un psiquiatra. Una etapa que duró cuatro años y que califica como muy difícil para ella.

“Yo caí en las drogas y el alcohol siendo menor de edad. Empecé a juntarme con gente que no debía. Me salí de mi casa, me iba el viernes y regresaba el domingo. Luego, voy al psicólogo y me diagnostica depresión y me mandan al psiquiatra, quien me diagnostica trastorno de identidad, bipolar”, reveló entre lágrimas.

María es conocida por su participación en el polémico reality show de TV Azteca, “Enamorándonos”. (Fotos: María Flettcher/ Instagram)

María confesó que cayó en depresión cuando sus padres se divorciaron, lo que provocó un fuerte shock para ella cuando estaba en plena etapa de crecimiento a los 14 años.

“Creo que nunca me había abierto así con ustedes. Yo sufrí de depresión hace 10 años, mis papás se divorcian cuando yo tenía 14 años y fue un gran shock para mí porque mi mundo se vino abajo. Entonces, eso causó un gran cambio en mi vida y pensamientos”, aplicó en Instagram.

En el emotivo mensaje, María le agradeció a su mamá por ayudarla a salir de la depresión cuando ella ya no veía salida. Asimismo, aconsejó a sus seguidores a hablar de sus problemas y no reprimir sus emociones.