A lo largo de los años, hemos visto desfilar por las pantallas de televisión un sinfín de telenovelas, con historias de amor y desengaño, con finales felices y otros no tanto. Es que en América Latina se han producido grandes melodramas que han cautivo al público con sus historias.

México es por excelencia el país con una gran tradición novelera. De hecho, las telenovelas mexicanas son conocidas a nivel mundial, pues de sobra se conocen sus tramas llenas de dramas, sufriente y también mucho amor.

Detrás de estas historias se encuentran personajes que a más de uno han sacado un suspiro. Sin embargo, también hubieron errores (los hay hasta la actualidad); sobre todo, cuando los actores, pese a las apasionadas historias de amor no logran convencer con su romance al espectador.

Sergio Goyri es uno de lo actores que no logró convencer con su romance en pantalla (Foto: Instagram de Sergio Goyri)

En ese sentido, Univision realizó un listado de actores de telenovelas de cuyas historias de amor se esperaban que cautivaran a la audiencia, pero por la poca química no obtuvieron grandes resultados. Conócelos a continuación.

ACTORES QUE FRACASARON COMO PAREJAS EN EXITOSAS TELENOVELAS

MAITE PERRONI Y PEDRO FERNÁNDEZ EN “CACHITO DE CIELO”

Maite Perroni y Pedro Fernández protagonizaron “Cachito de cielo”, desde que confirmaron la dupla, el público no estaba de acuerdo con la decisión y eso se mantuvo a lo largo del tiempo que estuvo al aire. Es más, tuvieron que recortar su historia y modificarla para subir el rating, aun así no lo lograron.

Recientemente Perroni confesó que se arrepintió de haber participado en el melodrama: “Fue como un proyecto tropezado y que al principio empezó súper bien, pero ya después como que no tenía mucho sentido, entonces sí, no me inspiró mucho”, dijo en entrevista con Lourdes Stephen en noviembre de 2019.

Asimismo, dejó en claro que el fracaso del proyecto no tuvo nada que ver con Pedro Fernández, a quien considera “un tipazo”, y que más bien fue la historia que no convenció.

YADHIRA CARRILLO Y SERGIO REYNOSO EN “BARRERA DE AMOR”

Yadhira Carrillo y Sergio Reynoso protagonizaron la telenovela “Barrera de amor” en 2005. Esta ficción fue el primer rol protagónico de Reynoso y la mayoría no quedó muy conforme al verlo de pareja de Carrillo.

Yadhira Carrillo y Sergio Reynoso protagonizaron la telenovela “Barrera de amor” en 2005 (Foto: Televisa)

MARIO CIMARRO Y ZURIA VEGA EN “MAR DE AMOR”

Mario Cimarro y Zuria Vega protagonizaron “Mar de amor”, Cimarro le llevaba casi 20 años de diferencia a la actriz. La química entre los actores no fue muy buena y se reflejaba en la pantalla. De hecho, tras el final de la telenovela se supo que el actor había tenido varios roces con Zuria.

Mario Cimarro y Zuria Vega protagonizaron “Mar de amor”, Cimarro le llevaba casi 20 años de diferencia a la actriz (Foto: Televisa)

ANAHÍ Y SERGIO GOYRI EN “DOS HOGARES”

Anahí y Sergio Goyri tampoco lograron cautivar al público en “Dos hogares”. Tanto que por un tiempo se rumoreó que la actriz se negaba a besar al actor. Luego fue la misma Anahí que negó todo y aseguró que mantiene una excelente relación con Goyri.

Anahí y Sergio Goyri tampoco lograron cautivar al público en “Dos hogares” (Foto: Televisa)

CÉSAR ÉVORA Y GABRIELA VERGARA EN “LAS AMAZONAS”

La diferencia de edad entre Victoriano (César Évora) y Déborah (Gabriela Vergara) era muy grande y no lograron convencer, pese a haber derrochado pasión en “Las Amazonas”. Es más, todo el público quería que Victoriano dejará a la malvada mujer para que saliera corriendo a los brazos del personaje de Inés (Victoria Ruffo).

La diferencia de edad entre Victoriano y Déborah era muy grande y no lograron convencer en “Las Amazonas” (Foto: Televisa)

BETTY MONROE Y CRISTIÁN DE LA FUENTE EN “SUEÑO DE AMOR”

Betty Monroe y Cristián de la Fuente fueron la pareja romántica de “Sueño de amor” de 2016, pero su historia no logró convencer por más esfuerzo de la producción. La historia tuvo cambios y hasta se decía que uno de ellos saldría de la ficción. Finalmente, los actores siguieron con su romance ficticio sin éxito.

Betty Monroe y Cristián de la Fuente fueron la pareja romántica de “Sueño de amor” de 2016 (Foto: Televisa)

KARYME LOZANO Y CRISTIÁN DE LA FUENTE EN “QUIERO AMARTE”

En 2013 a Cristián de la Fuente tampoco le fue muy bien con su romance con Karyme Lozano en “Quiero amarte”, pues no terminó por gustar a la audiencia.

Recientemente Martha Carrillo, escritora del melodrama reveló que Karyme Lozano no quería hacer escenas románticas: “Cristián de la Fuente y Karyme Lozano se llevaban muy bien al principio de la historia, pero cuando empezaron las tensiones ella pidió un doble de cuerpo para las escenas (de pasión)”, contó Carrillo en marzo pasado en el programa “Noches divinas”.

En 2013 a Cristián de la Fuente tampoco le fue muy bien con su romance con Karyme Lozano en “Quiero amarte” (Foto: Televisa)

