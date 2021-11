Haziran y Poyraz siguen con su tira y afloja. A pesar de que resulta evidente que hay atracción entre ellos y que los sentimientos han empezado a aflorar, los protagonistas de “Ada Masali: El cuento de la isla” se resisten a dar un paso más. ¿Qué pasará esta semana en la telenovela turca?

Esta comedia romántica sigue a Haziran y Poyraz, dos jóvenes que provienen de mundos muy diferentes y cuyas vidas cambiarán cuando sus caminos se crucen. Y es que, a pesar de todo lo que les separa, el destino tiene sus propios planes y pondrá patas arriba la vida de Haziran cuando tenga que hacer las maletas e irse a la isla. Allí le espera Poyraz, un hombre acostumbrado a otro ritmo de vida y con unos valores muy arraigados.

“Ada Masali: El cuento de la isla” se convirtió en un éxito en Turquía y llegó a otros territorios como España, donde se emite por la señal de Divinity desde el pasado 5 de noviembre. Este último boom turco está protagonizado por Alp Navruz y Ayça Aysin Turan, quienes dan vida a esta intensa historia de amor. Aquí te contamos cuál es el horario de esta semana y qué pasará.

"Ada Masalı: el cuento de la isla" está protagonizado por está protagonizado por Alp Navruz y Ayça Aysin Turan (Foto: Ay Yapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “ADA MASALI: EL CUENTO DE LA ISLA”?

La telenovela turca “Ada Masali: El cuento de la isla” se emite en España de lunes a viernes por la señal de Divinity. El horario de esta semana, del lunes 22 al viernes 26, será a las 6:30 PM (hora española):

Lunes 22 de noviembre a las 6:30 PM.

Martes 23 de noviembre a las 6:30 PM.

Miércoles 24 de noviembre a las 6:30 PM.

Jueves 25 de noviembre a las 6:30 PM.

Viernes 26 de noviembre a las 6:30 PM.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “ADA MASALI: EL CUENTO DE LA ISLA”?

Después de su apuesta, la decisión de Poyraz de llevarla a una isla desierta saca de sus casillas a Haziran. “No he conocido nunca a una persona tan déspota”, le dice mientras intenta encontrar a alguien que la ayude a salir sana y salva de este inesperado viaje.

“Cuando el mar está en calma pasan cosas malas. Háblame de algo para que olvide que estoy en el mar”, le dice Poyraz, que consigue tranquilizarla y hacer que disfrute de un día en la bahía.

Juntos, bajo la luz de la luna, los protagonistas de “Ada Masali: El cuento de la isla” comienzan a acercarse más y hacerse algunas confesiones, una de ellas sobre la pulsera perdida.

Ayça Ayşin Turan es Haziran Sedefli (Foto: Ay Yapım)

“Cuando perdí a mi padre me sentí perdida. Estuve meses sin salir de casa, Biricik quiso ayudarme y obligarme a salir de casa. Enfrente de casa habíaun puesto de bisutería y estaba esa pulsera con la H. La he tenido conmigo en todos los malos momentos. Me traía suerte y ya no la tengo”, le dice poco antes de irse a dormir muy pegados.

Mientras Haziran y Poyraz se acercan cada vez más, Idil sigue planeando su venganza. Llena de odio y completamente enloquecida, la tomará con Nehir.

“¿No pensaste que te las verías conmigo? Creo que estás en el equipo escolar de voley. Pues ya estás fuera. Llamaré a la asociación de padres y haré que te echen. A tus amigas les diré que eres invisible. Tu madre suele poner los vestidos delante de la tienda, dile que no lo haga porque el ayuntamiento lo tiene prohibido. No te interpongas entre Poyraz y yo nunca más”, le dice a Nehir.