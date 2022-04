En el 2004, Adamari López sufrió un duro revés personal: le diagnosticaron cáncer de mama, motivo por el que tuvo que extirparse los senos para así ganarle la batalla a esta maldita enfermedad. Casi dos décadas después, la también presentadora y conductora de televisión cumplió el objetivo de embellecer parte de la zona que se vio afectada por su mal.

“Ustedes saben que hace muchos años atrás yo fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es yo creo que algo que esperaba hace mucho tiempo, que a lo mejor muchas veces no he compartido esa parte con ustedes y Raquel [de Alquimia Beauty Healing] va a ser esa manita santa que va a hacer ese trabajo”, compartió recientemente Adamari a través de su página de Facebook.

“Y es que al haberme quitado mis senos en su momento también perdí los pezones de mis senitos y Raquel hoy va a hacer un trabajo espectacular haciéndole el tatuaje de los pezones en ambos senos”, siguió contando la también celebridad de Instagram, donde supera los 7 millones de seguidores.

Adamari López superó el cáncer de mamá y ahora disfruta de su pequeña Alaïa (Foto: Adamari López / Instagram)

¿CÓMO SE REALIZÓ EL TATUAJE DE PEZONES ADAMARI LÓPEZ?

La actriz de 50 años, mediante sus redes sociales, explicó a detalle cómo fue el proceso de reconstrucción de sus pezones y lo documentó en un video.

“A lo mejor muchos de ustedes sienten que no necesariamente están preparados para ver, si es así quizás el video para ustedes debe llegar hasta aquí”, avisó la presentadora.

“Pero si tú eres una mujer que has pasado cáncer, que has sufrido de esta enfermedad y quieres saber que puedes seguir adelante y que puedes volver a tener esa coquetería, esa sensualidad, esa autoestima alta y que esto que me voy a hacer yo también es algo que tú te puedes hacer si así tú lo deseas y que puedes volver a vivir de la manera tan bonita y tan normal que tenías antes de haberte enfermado […] velo y prepárate para que tú también seas parte de ese proceso”, prosiguió en su video en Facebook.

ADAMARI LÓPEZ: CÓMO REACCIONARON EN REDES SOCIALES A SU TATUAJE

Las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, no tardaron en pronunciarse y todos fueron comentarios positivos y de elogios a López.

“Te admiro, eres una mujer guerrera, que Dios te continúe bendiciendo” o “Eres un gran ejemplo para todas aquellas personas que sufren de esta enfermedad. Siempre te he admirado, eres una gran persona y guerrera ante todo”, fueron algunos de los comentarios.