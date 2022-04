Aunque la separación de Adamari López y Toni Costa se dio en medio de especulaciones de infidelidad que ambos se han encargado de desmentir, la relación entre ambos es respetuosa principalmente por su hija, Alaïa, con quien recientemente protagonizó su primer baile junto a su padre.

En una simpática tradición donde tanto padre como hija lucieron sus mejores galas, el español disfrutó de su primer baile con su pequeña, que vestía un traje de princesa.

“Fue un baile súperespecial, no lo puedo describir. Como si nadie alrededor existiera, ella y yo bailando. Me abrazaba, me ha llenado el corazón de felicidad y amor, ¡ya quiero que llegue el año que viene!”, indicó emocionado Toni Costa.

Toni Costa compartió su primer baile con su hija (Foto: Toni Costa / Instagram)

ADAMARI LÓPEZ SOBRE EL BAILE DE TONY COSTA Y ALAÏA

Por su parte, Adamari López no dudó en pronunciarse sobre el tierno momento que protagonizó su expareja y su hija, dedicándole a su hija un mensaje en redes sociales.

“Te amo, Alaïa. Gracias por traer tanta alegría a mi vida”, publicó en una story.

Adamari López dedicó tiernas publicaciones a su hija Alaïa (Foto: Adamari López / Instagram)

“Espero acompañarte en cada aventura, celebrarte cada logro y abrazarte en tus momentos difíciles. Qué ilusión este primer father and daughter dance con tu papi”, fue otra publicación de la conductora.

Finalmente, la presentadora de televisión demostró la buena relación que mantiene con Costa compartiendo una fotografía donde se le ve organizando el cabello de la menor, con el mensaje: “Disfrútenlo mucho y a seguir creando memorias como la familia que siempre seremos”.

TONY COSTA PRESUME EL TRAJE ROSA PARA EL BAILE CON ALAÏA

Por su parte, Tony Costa no tardó en presumir el traje rosa que utilizó para su primer baile padre hija con Alaïa, el cual compartió en redes sociales.

Con un video en Instagram, el instructor de zumba utilizó un filtro para cambiar de un jean y polo negro al traje rosa.