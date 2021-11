No hay marcha atrás. En mayo de 2021, la actriz Adamari López confesaba que su relación con Toni Costa pasaba por un mal momento, por lo que había decidido separarse. A puertas de terminar el año, la también conductora puertorriqueña confirmó que su vínculo con el padre de su hija terminó definitivamente, y aquí te vamos a contar cada una de las razones.

La jueza de “Así se baila”, programa de Telemundo, contó en una entrevista para “Al rojo vivo” que no existe alguna posibilidad de reconciliación con quien fuera su pareja por más de 10 años y que ahora cada quien va por su camino.

“Estoy bien, estoy tranquila, creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional, y sobre todo cómo eso repercute también en el beneficio de mi hija, que es mi mayor preocupación”, comentó Adamari.

¿POR QUÉ ADAMARI LÓPEZ NUNCA VOLVERÁ CON TONI COSTA?

La recordada actriz de producciones mexicanas dejó claro que el rompimiento con Toni Costa es “definitivo”, aunque también aseveró que no pretende en ninguna circunstancia hablar mal de quien fuera su pareja desde el 2011.

“A lo mejor simples y cosas cotidianas que pasan en pareja que no necesariamente están bien y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo”, afirmó la intérprete de 50 años.

López señala que tras su separación lo único que le preocupa es su hija y que está convencida que la decisión de su rompimiento sentimental responde a una necesidad de evitar algún trastorno de salud mental para su pequeña.

“¿Qué es mi mayor preocupación? Todas las que somos mamás pensamos en el bienestar de nuestros hijos, ahora mismo que la salud mental se ve tan afectada por cosas que nosotros como familia también podemos cuidar, ¿por qué no prevenir que nuestros hijos más adelante presenten a lo mejor algún trastorno que se pudo haber evitado con una decisión mejor tomada?”, agregó.

EL MOMENTO MÁS FELIZ EN LA VIDA DE ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA

En sus redes sociales, Toni Costa recordó cuál fue el momento más feliz desde que conoció a Adamari López. Este tiene que ver directamente con el nacimiento de Alaïa, quien es la hija de la hasta entonces pareja. En el cumpleaños de la pequeña, el bailarín le dejó un tierno mensaje.

“Desde que nació Alaïa he sentido que he vivido y sigo viviendo la mejor etapa de mi vida a nivel personal, me disfruté cada momento, biberón, desvelada, cargarla en un brazo, jugar con ella y miles de cosas que podría decirles, amo ser el papá de Alaïa”, escribió Costa en Instagram.

Adamari López también ha dejado claro que, pese a la separación, su hija seguirá siendo la prioridad para ambos: “Nosotros nunca nos casamos, estamos simplemente cada uno en su lugar; pero en términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella y los dos somos un equipo y los dos queremos lo mejor para ella y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos, siempre tendrá la puerta abierta”.

Desde que terminaron su relación, Adamari López y Toni Costa han demostrado que priorizan el bienestar de su hija y que no dudan en volver a reunirse para festejar juntos fechas especiales (Foto: Adamari López / Facebook)

¿QUIÉN ES ADAMARI LÓPEZ?

La actriz nació en Puerto Rico en 1971, y es hija de un reconocido empresario de pompas fúnebres de Humacao. Su inicio en la actuación fue a los 6 años junto a la actriz Johanna Rosaly y el cantante José Luis Rodríguez “El Puma” en la telenovela “Cristina Bazán”.

Cuando cumplió la mayoría de edad volvió a participar en el Teatro Tapia de Puerto Rico, donde captó la atención de los productores mexicanos quienes la invitaron a viajar a su país para participar de importantes producciones. Fue así que viajó a México para participar en distintas telenovelas, pero se hizo mundialmente conocida con “Amigas y rivales”.