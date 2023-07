No es un secreto que Adamari López es una de las figuras muy populares del entretenimiento, no solo por su paso en telenovelas como “Amigas y Rivales”, sino también por su rol como conductora, siendo “Hoy Día” la última experiencia de la “Chaparrita de oro”.

Pese a su salida de Telemundo tras más de una década, la celeb de Estados Unidos ha sabido mantenerse en contacto con sus fanáticos a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 8,7 millones de seguidores con los que comparte desde polémicos videos hasta sus futuros proyectos.

Aunque siempre ha mostrado una imagen positiva, la exnovia de Toni Costa encendió las alarmas al compartir un video de sus vacaciones por ciudades de Europa como Lisboa, París, Berlín, Edimburgo y Londres, debido a una preocupante confesión.

La conductora boricua posee varios millones de seguidores en redes sociales (Foto: Adamari López / Instagram)

EL VIAJE DE ADAMARI LÓPEZ A EUROPA

En un video compartido en sus redes sociales, la experimentada conductora indicó que su viaje a Europa se extenderá por algunas semanas, pues desea volver a conectar con el “viejo continente” y pasar momentos de calidad al lado de su pequeña hija.

“Ustedes saben que me encanta viajar… Como todos los veranos trato de planificar un viaje en donde pueda compartir con familia o con amigos o con ambos. El año pasado hicimos un viaje por Italia que fue increíble y lo disfrutamos mucho. Éramos como 17 personas, incluidos mis hermanos, mis mejores amigos y Alaïa”, explicó.

Sin embargo, en esta oportunidad el itinerario cambió y llegarán a destinos a los que la boricua no había ido antes y otros que no ha visitado en varios años.

“Esta vez nos vamos a ir a lugares que yo no he conocido antes y alguno que otro que he visitado, pero que hace tanto tiempo que quiero refrescar la memoria y sobre todo seguir mostrándole un poquito del mundo a Alaïa y que ella tenga esas memorias de cuando mamá la llevaba a viajar”, explicó.

La conductora boricua estuvo de viaje al lado de su pequeña Alaïa (Foto: Adamari López / Instagram)

EL “MOMENTO COMPLICADO” DE ADAMARI LÓPEZ

Como parte del resumen de su viaje, la expresentadora de “Hoy Día” compartió su visita al santuario de la Virgen de Fátima en Lisboa, donde aprovechó para orar, pues se encuentra atravesando un momento complicado, tal como reveló en su video.

“Hoy tuve la oportunidad de venir de pedirle, hay una situación en la familia delicada y que nos gustaría que ella intercediera porque es una Virgen que ayuda en esos milagros y causas que son casi imposibles. Decidí venir y pedir”, indicó en el video.

Para la ex “Amigas y rivales” y “Gata Salvaje”, su fe se renovó con la visita al santuario y avivó sus deseos de comulgar, importante sacramento de la fe católica.

“Me sentí con ese deseo de poder tomar nuevamente ese sacramento tan importante sabiendo Dios lo que hay dentro de mi corazón. Hoy voy a seguir pidiendo por toda esa gente que necesita, que de algún momento tiene una enfermedad, una causa imposible que cree que no va a superar, por todos ellos estoy orando hoy”, añadió.