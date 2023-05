En noviembre del 2022, Telemundo realizó una renovación en varios de sus programas más icónicos, lo cual incluyó a “Hoy Día”, el matinal que estaba por debajo de “Despierta América” en audiencias, según Chisme No Like, por lo que se dispuso la salida de varios de sus integrantes más populares.

Fue así como la cadena hispana confirmó la separación de Nacho Lozano y Stephanie Himonidis “Chiquibaby”, quien aprovechó este periodo para enfocarse en sus proyectos radiales y en pasar tiempo con su pequeña Capri Blu, tal como lo señaló la mexicana en su regreso a Univision.

Por su parte, Adamari López, una de las pocas figuras que se mantuvieron tras la sorpresiva renovación del matinal, fue separada en abril del 2023, despidiéndose del programa de Telemundo con un emotivo discurso.

Adamari López y Chiquibaby compartieron la conducción de "Hoy Día" (Foto: Adamari López / Instagram)

EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ Y CHIQUIBABY

Tras su salida de “Hoy Día”, más de un fanático especuló con una reunión de las conductoras, las cuales son grandes amigas fuera de las pantallas. Además, los rumores tomaron más fuerza cuando Chiquibaby se presentó en “Despierta América”, el matinal que estaría interesado en incorporar a “La chaparrita de oro”.

Mientras las celebs de Estados Unidos definen su futuro, ambas decidieron unirse en un curioso video que compartieron en redes sociales, cuyas cuentas oficiales poseen, en suma, más de 9 millones de seguidores.

En el divertido video, la puertorriqueña se muestra muy seductora acariciando su rostro mientras asegura: “estoy necesitando vitamina P”.

Detrás de ella, una sorprendida Chiquibaby la mira con rostro impactado ante lo que acaba de oír, por lo que Adamari rápidamente explica a qué se refería. “Vitamina ‘Playa’”, aclaró. “¿Qué pensaste, ordinaria? ¡Cochina!”, añade en el reel.

“¿Me dijo ORDINARIA?”, comentó Himmonidis junto a emojis de risas y varias respuestas de sus seguidores.

LOS VIDEOS DE ADAMARI LÓPEZ EN REDES SOCIALES

Si bien la conductora de “Hoy” ha sido muy discreta respecto a los motivos de su separación de Toni Costa, asegurando que nunca contará públicamente los motivos de esto y que solo se lo dirá a Alaïa cuando lo crean conveniente, el contenido que comparte en redes sociales ha sido considerado una indirecta a su exnovio.

Y es que algunos videos en sus redes sociales parecen contradecir a la celeb de Estados Unidos, principalmente los que publicó en Instagram cuando el bailarín se encontraba en “La casa de los famosos”.

Y es que frecuentemente la conductora comparte videos de humor en su cuenta de Instagram, haciendo lip sync de divertidos audios que ella interpreta con sus dotes de actriz, aunque algunos de estos podrían ser considerados como una indirecta, debido a su contenido, por lo que decidió aclararlo haciendo uso de otro video.

“Venga y le digo una cosa, mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite. Pico y se cuida”, fue el mensaje de la conductora.