Si bien “Hoy Día” se estrenó en cuatro años antes del ingreso de Adamari López a Telemundo, fue desde su llegada al matinal que la presentadora puertorriqueña se convirtió en la imagen del programa, siendo parte de varias versiones del programa hasta su separación en abril del 2022.

De hecho, “La chaparrita de oro” fue parte de “¡Levántate!” y “Un nuevo día”, versiones anteriores de “Hoy Día”, además de mantenerse al frente del programa cuando la cadena hispana anunció la reestructuración en varios de sus programas y separó a figuras como Stephanie Himonidis “Chiquibaby” y Nacho Lozano.

Sin embargo, el pasado 6 de abril se confirmó que la celeb de Estados Unidos abandonaba Telemundo luego de una década, por lo que en su última aparición aprovechó para despedirse de sus compañeros y amigos, así como dedicarse a sus negocios y proyectos.

Luego de su salida de Telemundo, la conductora no se ha referido a un posible regreso a televisión (Foto: Adamari López / Instagram)

LA REACCIÓN DEL PÚBLICO POR LA SALIDA A ADAMARI LÓPEZ

La salida de Adamari López fue anunciada por las cuentas de Telemundo y Hoy Día, que suman más de 17 millones de seguidores en Instagram, y en la que varios usuarios explotaron ante la separación de la presentadora.

Los usuarios se dividieron en dos grupos: los que apoyaban un posible cambio de la presentadora a Univision y los que exigían su regreso al matinal.

“Mi gente vamos a manda mensaje a Univisión para que adamaris trabaje en despierta América ella es un gran talento”, “Solo quieren mexicanos en toda su programación. Desde ayer que salió la noticia de nuestra Chaparrita me fui a Univision ya murió Telemundo para mí”, fueron los comentarios.

Del mismo modo, otros dispararon contra los conductores que tendrá el magazine, incluyendo la incorporación de Juan Rivera, el cual, aseguraron, carece de experiencia en el puesto.

“Si ya Ceriani (de “Chisme no Like”) nos lo contó todo, ¡pero no jod*n! ¿Cambiarla por Juan? Olvídense que yo los vuelva a ver”, “El error más grande cometido por ese programa fue despedir a Ada ahora si se acabara de hundir el barco”, “Según el reemplazo de Adamari será Juan Rivera, ya el presentador con experiencia no es nada para estas empresas”, fueron las críticas.

¿QUÉ DIJO ADAMARI LÓPEZ SOBRE SU SALIDA DE TELEMUNDO?

Este viernes 7 de abril, la famosa de 51 años tuvo un pequeño espacio para decirle adiós a la audiencia que la acompañó durante más de una década en Telemundo.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, inició.

Dentro de su mensaje, la presentadora recordó sus más de 10 años en la cadena, donde hasta pudo recibir a su hija con Toni Costa.

“De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en los últimos 10 años, más sin embargo, no todo lo que hemos vivido en esta jornada termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, quienes ustedes y yo hemos visto crecer”, añadió la puertorriqueña de 51 años.