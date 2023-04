En Telemundo se viven días de incertidumbre tras la separación de Adamari López, la conductora puertorriqueña que fue rostro de “Hoy Día” (y sus versiones “Un nuevo día” y “¡Levántate!”) y de la propia cadena por más de una década, además de mantenerse al frente del programa tras la reestructuración del programa de diciembre de 2022, la cual acabó con la salida de Stephanie Himonidis “Chiquibaby” y Nacho Lozano.

Como era de esperarse, la salida de “La chaparrita de oro” no cayó bien en el público, que no tardó en expresar su molestia en redes sociales y asegurar que no vería más el programa, amenaza que se identificó debido a los rumores del ingreso de Juan Rivera para llenar el vacío que dejó la exnovia de Toni Costa.

Luego de su despido, la conductora se ha dedicado por completo a su rol como mamá de Alaïa, disfrutando de un divertido día en la Casa Blanca, además de continuar con sus negocios y proyectos personales.

La presentadora de 51 recibió en emotivo mensaje de agradecimiento en el matutino "Hoy Día" (Foto: Hoy Día / Instagram)

¿JUAN RIVERA SERÁ EL REEMPLAZO DE ADAMARI LÓPEZ?

A través de Chisme No Like, el espacio conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, se reveló que Telemundo estaría interesado en entregarle la conducción del programa a Juan Rivera, el hermano de los también cantantes Lupillo y Jenni Rivera.

Sin embargo, y pese a admitir que existen conversaciones con la directiva de la cadena hispana en Estados Unidos, el exparticipante de “La casa de los famosos 3″ habría colocado una gran cantidad de condiciones para llegar al programa (las cuales puedes revisar AQUÍ), algo que podría frustrar las negociaciones.

“Para empezar no hay comparación, ella (Adamari) es toda una profesional en esto, yo no conozco mucho de esto, creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva”, comentó Rivera, negando que su intención sea reemplazar a la presentadora boricua.

El cantante durante su paso por "La casa de los famosos" de Telemundo (Foto: Juan Rivera / Instagram)

EL REEMPLAZO DE ADAMARI LÓPEZ EN TELEMUNDO

La posible elección del cantante y compositor tampoco fue del agrado de los seguidores del reality, que volvieron tendencia a la figura con mensajes en contra de su incorporación.

Pero, si no es Juan Rivera, ¿quién será el nuevo conductor de “Hoy Día”? En una publicación en su web, People en Español reveló que se puso en contacto con miembros de la cadena para conocer el futuro integrante del programa y cuáles son las posibilidades de que el artista regional llegue al matinal.

“Los conductores del programa siguen siendo Daniel Arenas, Lissette ‘Chiky Bombom’ Eduardo, Penélope Menchaca y Andrea Meza”, fue el mensaje que representantes de la cadena hispana le brindaron al citado medio.

Con esto, la cadena podría descartar que se incluya a una nueva presentadora en reemplazo de Adamari, apostando por la alineación actual que está al frente del programa, además de contar con figuras invitadas que se desempeñarán como presentadores temporales.

“(El show cuenta) con la participación especial de conductores invitados tales como Frederik Oldenburg y Juan Rivera, entre otros”, indicaron desde la cadena hispana en Estados Unidos.