Desde que Adamari López fue separada de “Hoy Día”, la situación luce tensa en el matinal de Telemundo, no solo por la mala respuesta de los seguidores del programa, que se mostraron en contra de la salida de la conductora, sino también por los rumores que apuntan a que Juan Rivera sería el reemplazo de la puertorriqueña.

Como se recuerda, si bien la celeb de Estados Unidos se mantuvo al frente del programa durante la reestructuración del programa de diciembre de 2022, que terminó con la salida de Stephanie Himonidis “Chiquibaby” y Nacho Lozano, esta se despidió del programa en el que estuvo por más de una década en sus versiones anterior como “¡Levántate!” y “Un nuevo día”.

Mientras que la conductora de 51 años se dedica a sus proyectos personales y se especula que podría ir a “Despierta América”, en Telemundo se han lanzado a la búsqueda de cubrir el puesto libre y Juan Rivera sería uno de los favoritos de la cadena hispana.

La puertorriqueña fue conductora de Telemundo y "Hoy Día" por más de una década (Foto: Adamari López / Instagram)

LAS CONDICIONES DE JUAN RIVERA A TELEMUNDO

Los encargados de revelar que el hermano de la fallecida “Diva de la banda” y Lupillo Rivera estaría cerca del matinal de Telemundo fueron Javier Ceriani y Elisa Beristain, presentadores de Chisme No Like, el programa que meses atrás había adelantado una crisis en el show de Telemundo.

De acuerdo con el presentador argentino, el cantante estaría exigiendo lujosas condiciones y un salario elevado para aceptar ser parte del matinal, una actitud arrogante que no habría caído bien en la directiva del canal y entre las que se encuentran:

Una casa con piscina en Miami

Dos carros, uno para el cantante y el otro para su esposa

El pago de las colegiaturas de sus hijos

Un sueldo elevado (aproximadamente 840 mil dólares al año)

La contratación de Rosie Rivera en Telemundo

LA RESPUESTA DE JUAN RIVERA

Tras revelar las elevadas condiciones de Rivera, el programa invitó al cantante para contar su versión, en la que si bien admitió que si bien existen conversaciones con Telemundo, él no llegará para reemplazar a Adamari López.

“Efectivamente, sí hay cosas que se están trabajando por ahí. Obvio, no puedo dar detalles”, explicó.

Pese a esto, el cantante regional dejó en claro que no iba a reemplazar a la conductora, que dejó un vacío en el programa con su salida.

“Adamari es estrella, es una mujer con mucha experiencia que hace un trabajo espectacular y pues yo he ido un par de veces, me gusta, me entretengo, quisiera hacer distintas cosas y veremos”, añadió.

Sobre las condiciones, el exconcursante de “La casa de los famosos” indicó que le preguntaron si podría quedarse en Miami, sede principal de la cadena, para futuros proyectos, algo complicado debido a que abandonó el reality por su esposa.

“Si estuve siete semanas en La casa de los famosos lejos de mi familia y vi lo que me dolió, yo no podría irme a vivir a Miami a estar lejos de mis hijos. Ellos ya tienen su vida aquí (en Los Ángeles). Mi hijo, el de 15 años, yo no le voy a quitar sus amigos y la escuela donde ya está impuesto”, explicó.