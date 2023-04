¡El final llegó! Tras más de 10 años al aire, la puertorriqueña Adamari López oficializó su salida de “Hoy Día”, el matutino de Telemundo, en medio de un emotivo discurso brindado ante las cámaras del estudio de grabación. De esta manera, la exnovia de Toni Costa pone punto final a una relación de más de una década con la gigante de las telecomunicaciones. ¿Se animará a ir a la competencia?

Aunque es difícil aceptar, el final de Adamari López en Telemundo se concretó, pero no de la manera más deseada por todos sus televidentes. Si bien logró resistir a la purga sucedida en “Hoy Día” a fines del 2022, la puertorriqueña terminó por decirle adiós al matutino tras casi 4 meses del despido de Chiquibaby y Nacho Lozano, sus antiguos compañeros en la conducción del matinal.

La exnovia de Toni Costa dice adiós a Telemundo tras más de 10 años (Foto: Adamari López / Instagram)

Sin embargo, este viernes 7 de abril, la famosa de 51 años tuvo un pequeño espacio para decirle adiós a la audiencia que la acompañó durante más de una década en Telemundo. ¿Quieres saber qué dijo exactamente? Aquí en MAG te lo contamos.

LA DESPEDIDA DE ADAMARI LÓPEZ EN “HOY DÍA”

Ubicada en el centro del estudio, aunque con poca iluminación de por medio, Adamari comenzó a leer el discurso que había preparado horas después de haber sido despedida sorpresivamente del canal. Eso sí, vale resaltar que su abrupta salida no le impidió mostrar su enorme gratitud hacia los miles de televidentes del matutino “Hoy Día”.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, arrancó diciendo la exnovia de Toni Costa.

Además de sus palabras de despedida, López recordó el enorme trabajó que significó adentrarse en los hogares de todos sus televidentes, incluso, resaltó que fue durante su etapa profesional en la gigante Telemundo en donde pudo recibir a su pequeña hija Alaïa.

“De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en los últimos 10 años, más sin embargo, no todo lo que hemos vivido en esta jornada termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, quienes ustedes y yo hemos visto crecer”, añadió la puertorriqueña de 51 años.

La presentadora puertorriqueña se despidió de sus seguidores con un emotivo discurso (Foto: Adamari López / Instagram)

Asimismo, la nacida en Humacao dio las gracias a todas las personas y los involucrados de su trabajo en Telemundo, pues alegó que pudo crecer y aprender demasiado durante toda su estancia en el canal. “Agradezco, infinitamente, a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional, y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos 10 años, con quien pude compartir y aprender durante tantos años, a todos los llevaré siempre conmigo”.

¿SE IRÁ AL CANAL DE LA COMPETENCIA?

Aunque no lo dijo abiertamente durante su alocución, la conductora de 51 primaveras resaltó que la vida brinda nuevas oportunidades de trabajo y proyectos a lo largo de la vida. Lo curioso de su despedida es que no volvió a mencionar nuevamente a la que fue su casa televisiva por más de una década.

“Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energía para entretenerles, trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mí. Gracias, los quiero mucho”, sentenció la madre de Alaïa.

Inmediatamente después del discurso, Frederik, Penélope y Nicole Suárez retornaron al set para emitir unas palabras de agradecimiento hacia López. Lo más llamativo fue el silencio de Chiki Bombom, quien siempre suele ser de las más habladoras de todo el elenco de conducción.

¿Falta de química con el nuevo elenco de conducción? Pues, al parecer, Adamari tiene muchísimo que contar en los próximos días.