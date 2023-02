Como todos sabemos, el feed de Instagram de Adamari López sigue siendo de los más sonados dentro de todo México, ya sea por sus candentes fotografías o sus indirectas hacia Toni Costa. Sin embargo, la presencia de un desconocido galán no ha pasado desapercibido para sus millones de fanáticos en estos últimos meses.

Adamari López siempre da de que hablar en redes sociales, ya sea por sus aventuras con la pequeña Alaïa o sus declaraciones en el matutino de “Hoy Día”. Aunque hoy en día, la puertorriqueña está siendo relacionada con un joven que aparece frecuentemente en sus divertidos videos que sube frecuentemente a su perfil de Instagram.

La presentadora puertorriqueña y el galán Carlitos tienen varios años de amistad (Foto: Adamari López / Instagram)

Sin embargo, no existe ni romance o amorío de por medio, pues la propia Adamari señaló que posee una gran relación amical con este galán desde hace muchos años. Por ende, la puertorriqueña se animó a explicar vía Facebook live el origen de Carlitos, uno de sus amigos más cercanos con quien guarda relación hace varios años. ¿QUIÉN ES CARLITOS PÉREZ, EL MEJOR AMIGO DE ADAMARI LÓPEZ?

A manera introductoria, la bella Adamari habló sobre Carlitos Perez-Ruiz, su amigo con quien lleva varios años de relación amical fuera de cámaras. En tal sentido, la exesposa de Luis Fonsi se animó a brindar detalles del apuesto galán y zanjar algún romance de por medio.

“Hoy quiero hablarles y compartir con alguien que es muy especial para mí, alguien a quien quiero mucho, a quien admiro, a quien respeto, con quien me divierto en cantidad y con quien en muchas ocasiones ustedes me han preguntado si es mi novio, si tenemos una relación, si hay algo profundo entre nosotros dos. Él es Carlitos”, inició la boricua de 51 años.

Adamari López y Carlitos juntos en un live de Facebook (Foto: Adamari López / Instagram)

“Hay una cosa que es el amor romántico, que es el que desafortunadamente no le puedo dar, pero el amor de amigo y el amor de persona que la quiere y la quiere ver bien va a estar siempre y por eso ella nunca va a estar sola”, agregó Carlitos en el live de la puertorriqueña.

¿CÓMO SE CONOCIERON ADAMARI LÓPEZ Y CARLITOS?

Con más de 20 años de amistad, Adamari y Carlitos se vieron por primera vez en una conferencia que dio la presentadora en Puerto Rico para anunciar su cáncer de seno.

“En una de las entrevistas que yo hice ya sabiendo que tenía cáncer estuvimos haciendo la conferencia de prensa y ahí estabas tú preguntando, acompañando, solidario, aun cuando no éramos amigos, era simplemente un periodista”, añadió la conductora de “Hoy Día”.

Posteriormente, ambos coincidieron en Miami y desde ahí sus caminos volvieron a juntarse por obra y gracia del destino.

Ambos son amigos desde hace más de 20 años (Foto: Carlitos / Instagram)

“Nos volvimos a encontrar grabando una novela en Miami y él se aparece por una de esas caballerizas donde yo estaba y nos conectamos ahí otra vez, otra vez fue como periodista, pero de ahí, no sé, nos dio por juntarnos más”, señaló López.

“Ahí la vida nos juntó y nos permitió conocernos de nuevo un poquito más”, intervino Carlitos, brindando más detalles de sus inicios como amigos.

“Tú te preocupaste que yo me había venido solo de Puerto Rico a Miami, en ese entonces estabas casada [con Luis Fonsi], en ese entonces me invitaron ustedes dos como pareja a ser parte del grupo de amigos y después trabajé 9 años con Fonsi y bueno viajamos por el mundo varios años también porque nos acompañaste a bastante de las cositas que hice y eras quien siempre me daba como ese ‘tú puedes hacerlo’, me animabas mucho. Fuiste quien me dijiste que Fonsi me quería contratar porque ella era como así muy de las que tenía que buscarlo todo”, agregó el periodista ante Adamari.

EL GESTO DE LUIS FONSI CON EL MEJOR AMIGO DE ADAMARI

En la plática, el comunicador añadió que se encontraba laborando con Luis Fonsi cuando se separó de Adamari. Felizmente, el intérprete de “Despacito” no lo obligó a marcar distancia de la puertorriqueña.

Carlitos aparece frecuentemente en las redes de la boricua (Foto: Carlitos / Instagram)

“El mejor consejo y el mejor regalo que me hizo Fonsi en ese momento en que ustedes desafortunadamente tomaron la decisión de separarse ‘a ella la vas a cuidar siempre y va a seguir siendo tu amiga’. Y eso la verdad que fue tremendo regalo porque me lo permitió y nos veíamos. Recuerdo aquellos Thanksgiving en que estaba en una casa y en la otra…”, añadió.

No hay duda de que se le ve muy cómoda junto a Carlitos. ¡Enhorabuena por su amistad, chicos!

¿QUIÉN ES CARLITOS PEREZ RUIZ?

El mejor amigo de Adamari López tiene 39 años y estudió periodismo en su natal Puerto Rico. En la televisión, fue parte del programa “Enamorándonos USA”, quien se presentó de manera amena ante los medios: “Mi nombre es Carlitos, tengo 39 años, soy de Puerto Rico pero vivo en Miami y vengo a buscar al hombre con el que me quiero casar. Estudié periodismo en Puerto Rico, pero me dedico al personal management de artistas porque el entretenimiento siempre ha sido parte de mi vida”.

Hoy es mánager de artistas y reside en Estados Unidos (Foto: Carlitos / Instagram)