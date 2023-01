La conductora Adamari López, al igual que otros talentos de Telemundo, ingresaron a las instalaciones de “La casa de los famosos” para tener una convivencia de 10 horas que fue registrada por la transmisión 24/7 del programa a través de las redes sociales. En ese lapso de tiempo, la puertorriqueña habló de todo un poco con algunos medios de comunicación.

Si bien la finalidad de este pequeño evento fue promocionar el estreno de la tercera temporada del reality show que inicia este martes 17 de enero, el momento fue aprovechado para conversar temas un poco más personales. Por ejemplo, a Adamari le preguntaron acerca de la participación de Toni Costa en el programa.

Como recordaremos, el ex de la presentadora de televisión fue uno de los participantes de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, llegando hasta la final. A lo largo de su participación, el español habló de muchos temas relacionados a su nueva pareja y a su etapa con Adamari López, los cuales quedaron en el recuerdo de los televidentes.

Sin embargo, el bailarín no solo marcó en los espectadores de Telemundo, sino también en la propia Adamari López y no de una forma tan positiva como se pensaría. Y es que hubo un detalle que no le gustó nada y que le dolió.

Adamari López, Toni Costa y su hija compartiendo momentos juntos como una familia feliz antes de su separación (Foto: Adamari López / Instagram).

ADAMARI LÓPEZ Y LO QUE MÁS LE DOLIÓ CUANDO TONI COSTA ESTUVO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Durante su estancia en las instalaciones del reality show, Adamari López respondió unas preguntas de unas periodistas, las cuales estaban ligadas al tema del padre de su hija, quien había sido uno de los participantes en la temporada anterior y que dejó muchas frases para recordar.

Si bien el español habló mucho sobre ella, Adamari López no tuvo problema alguno con eso, pero sí hubo una cuestión que le incomodó y le dolió, principalmente cuando habló algo acerca de su hija Alaïa.

Como recordaremos, Toni Costa dijo que una de las razones por las que se separó de la conductora de televisión fue, en parte, por algo relacionado a su hija. Y es que la niña tenía la costumbre de dormir en la cama de sus papás, precisamente en el medio de todo, lo cual generó que no tengan mucho tiempo a solas.

Adamari López consideró que sus palabras fueron una manera de echarle la culpa a su hija, cuando ella siente que la niña fue una de las principales razones por las que se mantuvieron tanto tiempo unidos como pareja.

“La única parte que me generó conflicto cuando Toni estuvo acá fue precisamente al decir que la niña había sido la razón por la que nosotros nos habíamos separado. Lo que me dolió a mí, no por mí, sino por la niña, por el peso que eso tiene, eso se queda y un día alguien va y le dice: ‘Tu papá dijo un día que…’ y eso me chocó mucho”, comentó la centroamericana.

Toni Costa durante su participación en "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3”?

El programa está programado para estrenarse este martes 17 de enero a las 7 p. m., hora del Este, con la conducción de Héctor Sandarti y Jimena Gállego, obviamente, por la señal de Telemundo.

Ese mismo día se conocerán a todos los participantes, pues, de momento, solo se han revelado seis nombres.