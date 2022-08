Adamari López parece estar más feliz que nunca como conductora de Telemundo y pasando tiempo de calidad con su hija Alaïa. Sin embargo, luego de la participación de su expareja, Toni Costa, en “La casa de los famosos 2″, la actriz ha sido incluida en la conversación.

A lo largo del programa, la presentadora de “Hoy” y el bailarín español han demostrado tener una relación amical para poder cuidar adecuadamente a la hija que tienen en común.

Además, en octubre de 2021, Toni Costa habría iniciado su relación con Evelyn Beltrán, con quien se reencontró hace poco, luego de finalizó el reality show en el que estuvo participando.

Pese a ello, muchas personas piensan que existen ciertas tensiones entre ambos, debido a su nuevo noviazgo y el último video que publicó solo ha avivado la llama de estas especulaciones.

¿CUÁL FUE LA REVELACIÓN QUE HIZO ADAMARI LÓPEZ?

Frecuentemente, Adamari López cuelga videos de humor en su cuenta de Instagram. Consisten en divertidos audios que ella interpreta, utilizando su talento como actriz. Sin embargo, algunos internautas pueden tomarse esto muy en serio y piensan que hay un mensaje oculto detrás.

En esta ocasión, ella se encontraba sentada en su casa, hablando sobre indirectas e infidelidades.

“Esto va para todo el que me sigue: señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír, no extraño a nadie, ni estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie, nunca me han pegado los cuernos. Bueno, los cuernos sí pero lo otro no”, mimetiza junto con el audio de fondo.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DEL PÚBLICO ANTE EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ?

Hasta la fecha, la publicación de Instagram cuenta con más de 110 mil “me gusta” y centenares de comentarios. Mientras que muchos se lo tomaron como solo humor, otros empezaron a preguntarse si se refería a su relación con Toni Costa, la cual terminó en el 2021. Unos meses después, el bailarín inició su noviazgo con Evelyn Beltrán.

“A la que le quede el saco, que se lo ponga”, “Entre broma y broma, la verdad se asoma”, “Claro que sufres por Toni”, fueron algunas de las reacciones.

Captura de pantalla de la publicación de Adamari López en Instagram (Foto: Adamari López / Instagram)

Por otro lado, otros usuarios se refirieron a que quizás no ha superado el hecho de que le hayan sido infiel, aunque nunca lo ha confirmado verdaderamente.

“Los cuernos en algún momento a todos nos ha pasado. Al hacerlo, parece que no lo has superado”, escribieron en su sección de comentarios.