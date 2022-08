A nadie le queda duda de que Toni Costa fue uno de los mejores jugadores dentro de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, pues fue líder de la semana, se salvó de varias nominaciones y llegó hasta la final, donde conseguiría lograr el cuarto lugar. Sin embargo, el reality no solo fue un juego para el español, también se convirtió en una ventana al mundo y así conocerlo más y también que le sirva de desfogue y contar varias cosas de su intimidad, incluyendo su anterior relación con Adamari López.

Durante los más de tres meses en los que estuvo dentro del programa de Telemundo, el bailarín habló en repetidas ocasiones sobre su expareja, lo cual captaba la atención de los fanáticos, pero también le hizo ganar las críticas de un sector del público que le pedía que deje de hablar de ella, pues parecía que aún seguía enamorado de Adamari o que la recordaba mucho, pese a ya estar en un nuevo noviazgo con una modelo a la que conoció en una clase de zumba que él mismo dicta.

En las conversaciones que tuvo con sus compañeros de “La casa de los famosos”, Costa reveló detalles de lo que sufrió a causa de su separación, de algunos trucos de belleza de la presentadora de televisión y demás puntos que causaron revuelo por aquel entonces, así que en esta oportunidad retrocederemos un poco en el tiempo para recordar qué fue lo que dijo específicamente sobre los motivos del final de su romance con la también actriz puertorriqueña.

Toni Costa y Adamari López juntos en el primer día de clases de Alaïa. Los dos famosos estuvieron juntos por 10 años y luego tomaron caminos separados (Foto: Alaïa / Instagram)

¿CÓMO SE ENFRIO LA RELACIÓN ENTRE ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA?

En una conversación que tuvo a finales de junio con varios compañeros de la casa, Toni Costa volvió a tocar el tema de su separación con Adamari López y, ante las constantes interrogantes de quienes estaban allí, decidió revelar qué fue lo que motivó que su relación se enfriara y que a la postre ello terminara con caminos diferentes para cada uno de ellos.

Según lo que expresó en ese momento, lo que fue clave para que ese romance se vaya enfriando paulatinamente fue el hecho de que su hija Alaïa dormía en la misma cama que ellos, lo cual generó que no haya la intimidad que cualquier pareja tiene o desearía tener. Si bien ambos se encargaron de buscarse un tiempo con la finalidad estar solos los dos, no era lo mismo que estar en su propio lecho de descanso, pero esto ya no era posible.

“El tema de tener a Alaïa en medio de nosotros, en cuanto a dormir con nosotros. Eso yo creo que también nos marcó mucho y no nos dimos cuenta. Empezamos con la típica cunita que se coloca a un lado de la cama, pero eso fue de recién nacida, al lado mío porque era yo el que le daba todos los biberones de madrugada. Luego, de ahí ya tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto y eso nunca ocurrió, entonces ya se quedó con nosotros en medio”, sostuvo el español.

Si bien indicó que el algo muy “bonito” dormir con tu bebé, al final es algo que podría traer mayores consecuencias para el noviazgo. “Consigues la parte rica de tener cerca a esa personita que tienen en común, pero trae unas consecuencias...”, añadió.

Tiempo después, en la dinámica “La curva de la vida”, Toni Costa se volvió a sincerar al respecto y repitió lo mismo, asegurando que ese motivo fue el que enfrió la relación de a pocos hasta convertirse en algo insostenible. Es más indicó que dejaron de ser una pareja y que en ese momento solo eran los padre de Alaïa, dejando en claro que se descuidaron mutuamente hasta el final del romance.

ALAÏA SIGUE DURMIENDO CON SU MADRE

En aquella conversación que tuvo con sus compañeros, Toni Costa reveló también que, por más que la niña ahora tenga siete años de edad, sigue durmiendo con su madre, evidenciando que lo dicho por él es cierto. No obstante, también indicó que es consciente de que llegará un momento en el que Alaïa pedirá su espacio para tener sus cosas y su privacidad.

“Yo creo que Alaïa lo va a pedir en algún momento,, su privacidad, sus cositas… Alguna vez lo ha hecho cuando yo he ido a casa, que a lo mejor Adamari ha estado de viaje, yo voy a casa y duermo en casa, pero duermo en el cuarto de Alaïa con ella”, agregó.