La casa de los famosos ya empezó a causar sus primeras polémicas. Y es que recientemente Toni Costa confesó sus opiniones sobre la sonada separación de su exesposa y madre de su hija, Adamari López.

Como se recuerda, Tony Costa y Adamari López fueron una de las parejas más sólidas de la televisión, compartiendo juntos grandes momentos y trayendo al mundo a su hija Alaïa.

Sin embargo, a inicios del 2021, la pareja confirmó su separación a través de un comunicado, aunque evitaron dar los motivos que los llevó a tomar la radical decisión, principalmente por respeto a su pequeña.

TONY COSTA HABLA DE SU SEPARACIÓN CON ADAMARI LÓPEZ

Si bien Toni Costa ha iniciado una relación con Evelyn Beltrán, no ha estado libre de polémica, puesto que un sector de sus seguidores acusaron a la influencer de ocasionar la separación con Adamari López, lo cual ambos negaron en varias ocasiones.

Debido a esto, la opinión del bailarín sobre su fallida relación fue muy buscada, aunque nuevamente se negó a hablar, hasta ahora que, durante un segmento de La casa de los famosos 2, se animó a comentar.

Con respeto hacia su expareja, el artista español confesó que sufrió por la separación de quien fue su compañera por muchos años.

Adamari López y Toni Costa tenían casi 10 años juntos. (Foto: Adamari López/ Instagram).

“Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado, pero cuando ya no es, ya no es. Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando”, indicó.

De acuerdo con Toni, fue él quien tomó la decisión de abandonar el hogar. “Yo me fui de casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía”, aclaró.

Del mismo modo, dejó en claro que la decisión de terminar con la relación fue la propia Adamari, y que él “solo aceptó”.