El año pasado Adamari López terminó su relación Toni Costa luego de muchos años de amor, en los que nació una hija de ambos, a la que nombraron como Alaïa, quien se convertiría en el centro de atención de la conductora de televisión en ese difícil momento de su vida, poniendo su bienestar emocional por encima de todo lo que ella podría estar sintiendo al ver cómo su historia de felicidad con el español llegaba a su final.

Desde entonces, la presentadora que radica en Estados Unidos siempre se preocupó en su engreída, haciendo varias cosas para que ella no se sienta mal, lo cual es algo que cualquier madre, aunque ello no quiera decir que por dentro no se sienta afectada. Y es que su vida también había cambiado en un abrir y cerrar de ojos tras esa decisión de tomar caminos separados con el bailarín español.

La conductora de televisión habló sobre lo que hizo con su hija tras separarse de Toni Costa (Foto: Adamari López / Instagram)

LOS SACRIFICOS DE ADAMARI LÓPEZ

Poner el bienestar de su hija por delante es algo que ha causado muchas críticas positivas para Adamari López, quien hace unas semanas tuvo una entrevista con Saudy Rivera y aprovechó para hablar precisamente de ello. Sin embargo, ese momento no fue nada sencillo pues se conmovió al extremo de derramar unas cuantas lágrimas.

Por más que frente a cámaras siempre se le ve muy fuerte, incluso cuando Toni Costa confirmó su nueva relación con Evelyn Beltrán, esta vez no pudo más y se convirtió en una persona muy sentimental, principalmente porque estaba hablando de su pequeña Alaïa, quien siempre será su prioridad suceda lo que suceda.

“Hay algunas cosas que uno se guarda para evitar que otros se sientan mal, para sanar, para aprender. Esas cosas no se hablan o se ponen en las redes sociales”, fueron algunas de sus primeras palabras.

Luego de ella, empezó a comentar que Alaïa es lo más importante y que ha hecho todo lo posible para que se encuentre emocionalmente bien y así salir adelante juntas.

“Por ella hago cualquier cosa, lo que sea para verla bien, lo que sea que le afecte me afecta 100 veces más a mí. Hay que tomar decisiones que sean pensadas en que se mantenga emocionalmente estable, aún dejando cosas que puedan lastimarme o que me duelan a mí. Hay que sacrificarse mucho y vale la pena”, comentó la puertorriqueña.

Hasta hace año, Adamari López mantenía una sólida relación con el bailarín Toni Costa, con quien tiene una hija. (Foto: Instagram)

SER MADRE SOLTERA PARA ADAMARI LÓPEZ

Por varios años, Adamari López estuvo al lado de Toni Costa formando un hogar y criando juntos a su hija, pero ahora debe hacerlo relativamente sola, como si fuera una madre soltera pues ambos ya no están juntos y ella mantiene la mayor parte de la custodia de la pequeña.

Criar a Alaïa como madre soltera no es algo que en su vida se haya imaginado, en especial porque siempre quiso formar una familia similar a la que tuvo, en la que la unión siempre reinó pese a que nada es perfecto en esta vida.

“No me lo esperaba. Mi núcleo familiar siempre fue muy lindo, como todo siempre hay sus cosas, pero fue muy bonito y es lo que yo he anhelado todo el tiempo y pensando que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija que tanto deseaba pues pensaba que ahí era y que estaba todo bien, así que sí me sorprendió”, comentó sobre esta nueva etapa de su vida.

ADAMARI LÓPEZ CONSIDERA QUE FUE UNA DECISIÓN CORRECTA HABERSE SEPARADO

Por más que la separación del bailarín español aún puede estar generando alguna consecuencia, Adamari López está conforme con esa decisión pues creyó que fue algo correcto, lo cual mantiene hasta el día de hoy.

“Estoy segura de que fue la decisión correcta y en ese momento también sentía lo mismo y que tenía que pensar precisamente en Alaïa, no en el qué dirán, no en ninguna otra posición ni en ninguna otra persona que no fuera ella”, añadió.