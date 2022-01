Si bien ya pasaron algunos meses desde que Adamari López anunciara su separación del bailarín español, Toni Costa, con quien estuvo más de 10 años, aún no ha conseguido pareja y en una reciente entrevista ha dejado en claro que todavía no está lista para darse una nueva oportunidad en lo sentimental.

La presentadora natural de Puerto Rico contó las razones por las que considera que no quiere un nuevo amor por el momento, resaltando, principalmente, que se debe a que está mentalizada en enfocarse a su hija Alaïa.

Como recordaremos, producto de la larga relación que tuvo con Toni Costa, Adamari López tuvo una hija, quien también suele aparecer en sus publicaciones de redes sociales. Pese a que se separó del español, aún se le ve muy juntos debido a que mantienen una buena relación en favor de Alaïa y su crecimiento.

Adamari López, Toni Costa y su hija compartiendo momentos juntos como una familia feliz. (Foto: Adamari López / Instagram).

AMARI LÓPEZ REVELA QUE NO ESTÁ LISTA PARA UN NUEVO AMOR

En una conversación con Mezcal TV, López habló sobre su actual situación sentimental, confirmando que no está preparada para darse una nueva oportunidad en el amor debido a que está enfocada en su hija y en otras condiciones, las cuales la van a ayudar a sentirse de una mejor forma en el futuro.

“No creo que sea el momento. Hay un momento de aprendizaje, hay un momento de crecimiento. Yo misma me hago a veces muchas preguntas y creo que hasta que no resuelva muchas de esas cosas, pues no estoy enfocada en otra cosa que no sea estar bien. Creo que todavía hay cosas que aprender porque, pues no me ha ido muy bien”, comentó López.

NO LE CIERRA LAS PUERTAS AL AMOR

Pese a que aún no está muy deseosa de conseguir a alguien a su lado, la conductora de televisión es consciente de que no le puede cerrar las puertas a una nueva oportunidad amorosa cuando llegue el momento. Eso sí, no es que lo esté buscando ni que se sienta desesperada por hacerlo.

En ese sentido reveló que ella está en búsqueda de una estabilidad y afirmó que no la ha obtenido durante sus últimos años, por lo que quiere estar tranquila consigo misma y con su hija.

“Quisiera tener en algún futuro una vida en pareja, en donde haya una estabilidad, en donde haya un disfrute de compañía, de ver hacia un futuro juntos, como algo más estable. Uno siempre quiere estabilidad y no la he logrado como yo desearía. Y si algo llega no estoy cerrada, pero no estoy buscando ni desesperada por una oportunidad de que aparezca alguien”, añadió.