Tony Costa es una de las sorpresas de “La casa de los famosos” 2, donde ha sobrevivido a una sentencia y ha causado una grata impresión, principalmente por su rol como padre, aunque no todos comparten esa impresión.

MÁS INFORMACIÓN: Toni Costa revela detalles de su separación de Adamari López

Además de su labor como papá de Alaïa, su hija con Adamari López, el bailarín español ya ha protagonizado su primera polémica al salir en defensa de su exesposa cuando Niurka Marcos la llamó “gorda” durante una charla grupal.

La convivencia ha animado a los personajes a compartir distintas anécdotas, incluyendo momentos personales con otras figuras fuera de la casa, eso incluye al exparticipante de “Las estrellas bailan”, quien comentó algunas historias familiares.

Adamari López y Toni Costa tuvieron una relación de más de 10 años, la cual terminó en el 2021. (Foto: Adamari López / Instagram).

Y es que ya antes el español había comentado cómo se dio la sonada separación con Adamari López, con quien estuvo unido por más de una década, además de compartir detalles de su nueva relación con Evelyn Beltrán.

A esto se le suma que, recientemente, el bailarín comentó cómo hace su exesposa para verse tan bien frente a las cámaras.

EL SECRETO DE ADAMARI LÓPEZ PARA VERSE JOVEN

En la edición del 23 de mayo de “La casa de los famosos” 2, Toni volvió a comentar sobre su exesposa y lo joven que se le ve a pesar de sus 51 años.

Incluso, la influencer mexicana Brenda Zambrano, quien sería eliminada del reality horas después, aseguró no creer que la conductora de “Hoy” tuviera tal edad. “Ella se ve espectacular”, comentó sorprendida.

De acuerdo con Toni Costa, existe un “truco” detrás de la excelente imagen de la conductora.

“¿El truco? Mucha crema. Ella se pone crema desde que era niña. Ella estuvo embarazada y no tiene ni media estría, nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías tampoco. Yo siempre que he vivido con ella siempre crema, siempre. Acaba de bañarse crema, pero se embadurna; y la cara hace sus tratamientos y tal”, indicó Toni.

El español recomendó que sus compañeros se preocupen no solo en su crecimiento interior, sino también en su aspecto. “Entonces sí es importante cuidarse”, comentó.