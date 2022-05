Como parte de la convivencia de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, Toni Costa se abrió con algunos compañeros y dio detalles acerca de toda su vida privada. Por, ejemplo, habló sobre el final de su relación con Adamari López y también de cómo nació el amor con Evelyn Beltrán, así como algunas de sus locuras.

Pero como era de esperarse, uno de los temas que más sentimentalismo le trae también fue mencionado. Se trata de su hija Alaïa, quien es fruto de su relación con la presentadora de televisión Adamari López. La pequeña es su adoración y una de las personas a las que más extraña, por lo que es normal que la mencione de vez en cuando.

En esta conversación mencionó algo que cierta polémica había causado. Y es que reveló que su pequeña niña ya conoce a su nueva pareja y que se llevan muy bien, emocionando hasta más no poder al español.

Luego de terminar su relación con Adamari López, Toni Costa se dio una nueva oportunidad en el amor (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON EVELYN BELTRÁN Y ALAÏA?

El bailarín, en el reality show ya mencionado, dijo que todo sucedió cuando la modelo de raíces mexicanas le hizo un regalo a la niña de forma un poco extraña porque no lo firmó con su nombre, sino que puso el nombre de Toni Costa.

“Todo vino por un conejito que Evelyn le regala a Alaïa, un conejito de una tienda que se infla con el no sé qué, que tiene un corazón como duro adentro y que viene con su cajita, que es su casita y con un diploma que es como el certificado de nacimiento”, relató el integrante de “La casa de los famosos”.

Según cuenta Costa, Alaïa quedó maravillado con el regalo y sostuvo que era su muñeco favorito. Fue en ese momento que sintió que era el momento perfecto para hablarle de su novia.

El bailarín español añadió que al hablar con su hija le dijo que ese peluche no había sido comprado por él, sino por una amiga muy especial. Luego de una pequeña charla entre los dos, llamaron a Evelyn Beltrán y entablaron una conversación, en la que Alaïa le agradeció por el peluche.

LA HISTORIA DEL CONEJITO QUE JUNTO A EVELYN BELTRÁN Y ALAÏA

En una entrevista con La Opinión, Evelyn Beltrán dio mayores detalles a lo relatado por Toni Costa en el reality, así que nos pudimos enterar sobre la historia del regalo, el cual fue adquirido en la tienda favorita de su hijo.

“Le puse que era de parte de su papá, pero Toni le dijo que no había sido de parte de él, sino de la amiga especial de papi y la nena le dice que ella me quería dar las gracias. Ella estaba contenta, agradecida, fue cuando hablamos por Facetime”, dijo la influencer.

Al sentir el cariño de la hija de su actual pareja, Beltrán revela que se mocionó mucho, al punto de derramar algunas lágrimas de felicidad, pues siempre quiso llevarse bien con ella.

“Yo estaba entre lágrimas porque jamás me imaginé la reacción de la nena. Ella me dio las gracias, me dijo que era su color favorito, que le había sentido el corazoncito. Nos ponemos a hablar en inglés, me dijo que era su favorito y que muchas gracias”, añadió.