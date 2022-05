Desde que Toni Costa ingresó al reality show de Telemundo, “La casa de los famosos 2″, le ha ido muy bien en las competencias. Sin embargo, en uno de los episodios más recientes, le contó al resto de participantes, como Niurka Marcos, que recibió amenazas antes de entrar al programa.

La segunda entrega de este controversial reality está dando mucho que hablar, desde el encuentro de Laura Bozzo con Niurka, hasta la eliminación de Mayeli Alonso.

Otros participantes que también forman parte del programa son Potro Caballero, Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Osvaldo Ríos y Julia Gama.

Sin embargo, quien ahora llamó la atención de todos fue Toni Costa, quien entró en confianza con el resto de concursantes y detalló los desagradables comentarios que recibió.

LAS AMENAZAS QUE RECIBIÓ TONI COSTA

El bailarín de 38 años contó que poco antes de llegar a “La casa de los famosos 2″ recibió muchos mensajes por parte de los seguidores de Adamari López, asegurando que iban a hacer hasta lo imposible para que sea eliminado.

“Con el público de ella (Adamari López) no es fácil. Yo he recibido amenazas de ‘el día que estés nominado o si llegas a la final, te vamos a sacar y tú no vas a ganar”, contó.

Adamari López y Toni Costa tuvieron una relación de más de años, la cual terminó en el 2021. Eso sí, mantienen una buena relación por su hija. (Foto: Adamari López / Instagram).

Además, aseguró que no entendía por qué actuaban de esa forma, pues atándolo no benefician a nadie, y mucho menos a su hija Alaïa.

“No están pensando en mi hija, que es también su hija. Si al papá le va bien, a la hija le va bien”, continuó.

Lo que sorprende más de dichas amenazas, es que Toni y Adamari llevan una buena relación. Hace poco, incluso, el instructor de zumba pidió un momento del programa para poder saludar a su expareja por su cumpleaños.

“Quiero aprovechar para felicitar a la mamá de mi hija que hoy también cumple años. Felicidades”, dijo.

OTRAS CONFESIONES EN EL PROGRAMA

Sin embargo, no todas las historias que ha contado Toni Costa son tan malas. Por el contrario, antes de explicar esa experiencia, relató cómo conoció a su novia Evelyn Beltrán. Algo que muchos fanáticos estaban esperando.

Reveló que se conocieron en una clase de zumba y que cuando la vio, aprovechó la coreografía que estaban haciendo para bailar con ella.

“Yo fui directo a jalarla a ella. A los cinco días, era mi cumpleaños y ella me felicita por Instagram y quedamos para vernos”.

Además, demostró lo detallista que era pues le regaló 15 rosas, porque esa era la fecha en la que se conocieron.

“Entonces voy a recogerla, yo ya con mi playlist puesto, nos abrazamos y sentimos ‘Boom’”, contó a sus compañeras, dejándolas maravilladas “Conectamos muy bien, al principio”.

Sin embargo, contó que muchas personas se molestaron con él por afirmar que Evelyn era su alma gemela, pues consideraban un desaire a su relación con la madre de su hija.

“Adamari fue la mujer de mi vida en el momento en el que estuve con ella”.